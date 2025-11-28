FB GS DERBİ BİLET AL! PASSO FB GS derbi bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri nereden, nasıl alınır?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki efsanevi derbi için heyecan dorukta! 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? FB GS derbi bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri nereden, nasıl alınır?FB GS derbi bilet al! Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki efsanevi derbi, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşecek bu kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor.

Fenerbahçe yönetimi, derbi heyecanını tribünlerde yaşamak isteyen taraftarlar için bilet satış planını açıkladı. Satışların tümü www.passo.com.tr üzerinden yapılacak ve satılan biletler transfere kapalı olacak. Ayrıca, maça 24 saat kala ve sonrası dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak.

FB GS DERBİ BİLETİ AL!

Derbi bileti almak isteyen taraftarlar için satış programı şöyle belirlenmiş durumda:

28 Kasım Cuma, saat 17.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 Adet Bilet)

29 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

30 Kasım Pazar, saat 11.00: Genel satış

Biletler sadece resmi Passo sitesi üzerinden satın alınabilir. Maç günü ve öncesinde bilet temin etmek isteyenlerin Passolig kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur.

PASSO FB GS DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiklik gösteriyor. İşte güncel fiyatlar:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.750,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 7.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.400,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 12.000,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 14.350,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.300,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 49.350,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

Cezalı Tribünler: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Z. Kayserispor maçında disiplin ihlali yaşayan taraftarlar, Spor Toto / D - E Blok'ta Galatasaray maçını izleyemeyecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri yalnızca resmi satış kanalı olan Passo üzerinden alınabilir. İşlem adımları şu şekildedir:

www.passo.com.tr adresine giriş yapın.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini seçin.

Passolig kart bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.

Satın almak istediğiniz tribün ve bloğu seçin.

Ödeme işlemini tamamlayarak biletinizi kesinleştirin.

Not: Biletler transfere kapalıdır ve sadece Passolig kart sahibi taraftarlar tarafından alınabilir. Maç günü bilet almak mümkün değildir, bu yüzden önceden işlem yapmak kritik önem taşır.