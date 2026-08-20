Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenmek isteyen gençlere sunulan faizsiz evlilik kredisi desteğinde 2026 yılında kredi tutarı ve gelir kriterlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarı 250 bin TL olarak uygulanırken, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda 200 bin TL kredi veriliyor. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisine kimler başvurabilir? İşte detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olması gerekiyor. Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi ve daha önce Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanmamış olması da başvuru şartları arasında bulunuyor.

Başvuru sırasında resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Bunun yanında çiftlerin belirlenen taşınmaz sahipliği şartlarını karşılaması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulacak evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Gelir kriterinde ise 2026 yılında değişiklik yapıldı. Çiftlerin başvurudan önceki son 6 aylık ortalama gelirleri için uygulanan sınır, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi. Böylece gelir değerlendirmesinde yeni sınır esas alınmaya başlandı.

Gelir değerlendirmesinde yalnızca ücret geliri dikkate alınmıyor. İlgili resmi kayıtlarda yer alan ticaret, tarım, hayvancılık ve serbest çalışma gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar da değerlendirmeye dahil ediliyor.

Başvurunun çiftlerden biri tarafından başlatılması mümkün. Ancak başvurunun tamamlanabilmesi için diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusu kabul edilen çiftler daha sonra evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık sürecine dahil ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru, değerlendirme, eğitim ve ödeme süreçlerinin dijital ortam üzerinden takip edilebildiğini belirtiyor.

2026 EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında uygulanan kredi tutarı, çiftlerin yaş durumuna göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin TL faizsiz kredi uygulanıyor.

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise kredi tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.

Kredi 48 ay vadeli olarak veriliyor. Bu sürenin ilk 24 ayında geri ödeme alınmazken, kalan 24 aylık dönemde geri ödemeler gerçekleştiriliyor.

EVLİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Evlilik kredisine, başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında bulunan ve belirlenen başvuru şartlarını karşılayan çiftler başvurabiliyor.

Başvuru için çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi, daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olması ve taşınmaz sahipliğiyle ilgili belirlenen şartları karşılaması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihinde resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı bulunuyor.

Çiftlerin başvurudan önceki son 6 aylık ortalama gelirleri de değerlendiriliyor. 2026 yılında bu değerlendirmede esas alınan gelir sınırı asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.

Başvurunun başlatılması için eşlerden birinin işlem yapması yeterli olurken, sürecin tamamlanması için diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor.

Başvuru sonrasında şartları karşılayan çiftler evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık sürecine dahil ediliyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulaması 81 ilde yürütülüyor.

GELİR KRİTERİNDE 2026 DÜZENLEMESİ

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 2026 yılında yapılan değişikliklerden biri gelir kriterine ilişkin oldu. Çiftlerin başvurudan önceki son 6 aylık ortalama gelirleri için uygulanan sınır, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildi.

Gelir değerlendirmesinde ücret gelirlerinin yanı sıra resmi kayıtlarda bulunan ticaret, tarım, hayvancılık ve serbest çalışma faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da dikkate alınıyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Evlilik kredisi başvurusu eşlerden biri tarafından başlatılabiliyor. Diğer eş adayının başvuruyu onaylamasıyla süreç tamamlanıyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurusu onaylanan çiftler, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık sürecine dahil ediliyor.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN HESABA YATIRILIYOR?

Evlilik kredisi, başvuru ve değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından doğrudan başvuru aşamasında hesaba yatırılmıyor. Öncelikle şartları karşılayan çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere katılması gerekiyor.

Eğitim sürecinin ardından resmi nikâhın gerçekleştirilmesi ve evlilik bilgisinin sisteme bildirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

Dolayısıyla evlilik kredisi ödeme sürecinde başvurunun onaylanması, eğitim sürecinin tamamlanması, resmi nikâhın gerçekleştirilmesi ve evlilik bilgisinin sisteme bildirilmesi aşamaları bulunuyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvuru, değerlendirme, eğitim ve ödeme süreçleri dijital ortam üzerinden takip edilebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre başvurusu onaylanan çiftlere kredi 48 ay vadeli ve ilk 24 ay geri ödemesiz şekilde sunuluyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLER İÇİN GERİ ÖDEME DÜZENLEMESİ

Kredi kullanan çiftlerin 48 aylık dönem içerisinde çocuk sahibi olması halinde geri ödeme konusunda düzenleme bulunuyor. Her çocuk için 12 aya kadar erteleme imkânı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında ilk çocukta kredinin bir yıllık bölümünün silinmesi ve kalan borcun 12 ay ertelenmesi, iki çocuk sahibi olunması halinde ise kredi borcunun tamamının hibe edilmesine ilişkin uygulamaya da yer verildi.

81 İLDE UYGULANIYOR

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz evlilik kredisi desteği 81 ilde uygulanıyor. Başvuruların alınması, değerlendirilmesi, eğitim ve danışmanlık süreçleri ile ödeme işlemleri dijital ortam üzerinden takip edilebiliyor.

2026 yılında kredi tutarlarının yaş gruplarına göre 250 bin TL ve 200 bin TL olarak uygulanması ve gelir kriterinin asgari ücretin 2,5 katına yükseltilmesi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılan düzenlemeler arasında yer alıyor.