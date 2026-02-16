ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ): TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, İnönü...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Eskişehir'de hayata geçirilen 6.055 konutluk dev sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Uzun süredir başvuru sürecini takip eden binlerce vatandaş için kritik gün geldi. Kura çekimi, 16 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, İnönü TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi sorgulama...

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

Canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılan kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda tamamlandı. Hak sahipleri, kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını resmi kanallar üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eskişehir'deki 6.055 konut için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Çekiliş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yer alan Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda yapıldı.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sonuçlar ilk etapta resmi web sitesinde yayımlanacak; noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından ise e-Devlet sistemine yüklenecek.

Başvuru sahipleri şu bilgileri kullanarak sorgulama yapabilecek:

T.C. kimlik numarası

e-Devlet şifresi

Hak sahipliği durumu 1+1 ve 2+1 konut tipleri için ayrı ayrı görülebilecek. Sistem üzerinden hem asil hem de yedek liste bilgilerine erişim sağlanabilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları iki resmi kanal üzerinden sorgulanabilecek:

1. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

Sonuçlar, kura çekiminin yapıldığı gün içerisinde TOKİ'nin resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresinde yayımlanacak. Burada isim listesi (asil ve yedek) kamuoyu ile paylaşılacak.

2. e- Devlet Kapısı

Noter onay sürecinin ardından sonuçlar, e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, kişisel hesaplarına giriş yaparak hak sahipliği durumlarını güvenli şekilde öğrenebilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar bireysel erişime açık olacak ve detaylı hak sahipliği bilgisi içerecek.

Yetkililer, yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Eskişehir genelinde gerçekleştirilen 6.055 konutluk projede dağılım ilçelere göre şu şekilde planlandı:

Merkez İlçeler

Odunpazarı & Tepebaşı: 5.080 konut

İlçelere Göre Konut Sayıları

Alpu: 60 konut

Beylikova: 50 konut

Çifteler: 80 konut

Günyüzü: 80 konut

Han: 35 konut

İnönü: 200 konut

Mahmudiye: 80 konut

Mihalgazi: 34 konut

Mihalıççık: 77 konut

Sarıcakaya: 79 konut

Seyitgazi: 80 konut

Sivrihisar: 120 konut

Bu dağılım, Eskişehir merkez ve kırsal ilçeler arasında dengeli bir sosyal konut planlaması yapıldığını ortaya koyuyor. En yüksek kontenjanın merkez ilçelere ayrılması, nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlandı.