Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerle sık sık gündeme geliyor. Bu dalgalanmaların tüketiciye doğrudan yansımaması için daha önce uygulanan eşel mobil sistemi, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyon baskısını sınırlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir vergi mekanizması olarak öne çıkıyor. Peki, Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatları nasıl sabit tutulacak? Benzine zam geldi mi? Detaylar...

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının pompa satışına doğrudan yansımamasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir vergi mekanizmasıdır. Sistem, özellikle döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde devreye alınır ve fiyat istikrarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel mantık, akaryakıt fiyatlarındaki maliyet artışlarının vergi kaleminden karşılanmasıdır. Yani petrol fiyatı veya döviz kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıtın vergiler hariç maliyeti artsa da, pompa fiyatı aynı kalır. Bu sayede tüketiciler ani fiyat artışlarına karşı korunmuş olur ve enflasyon üzerindeki baskı sınırlanır.

Sistem, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden işler. Örneğin petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatına yansımadan önce ÖTV tutarı düşürülerek fiyat artışı engellenir. Böylece tüketici aynı ücreti öderken artış devlet tarafından vergi indirimi ile karşılanır.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL SABİT TUTULACAK?

Eşel mobil sistemin en kritik işlevlerinden biri, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmalara rağmen sabit tutulmasını sağlamaktır. Sistem çift yönlü çalışır:

Fiyat Artışında ÖTV İndirimi

Motorin veya benzinin maliyeti kaynaklı olarak yükseldiğinde, ÖTV tutarı aynı miktarda düşürülür. Örneğin motorin maliyeti 20 kuruş arttığında, ÖTV 20 kuruş indirilir ve pompa fiyatı değişmez. Bu mekanizma, özellikle tüketiciyi ani fiyat artışlarından korur ve enflasyonist baskıyı sınırlar.

Fiyat Düşüşünde ÖTV Telafisi

Akaryakıt fiyatları düşmeye başladığında, daha önce yapılan ÖTV indirimleri kademeli olarak geri alınır. Böylece kamu gelirinde oluşabilecek kayıplar telafi edilir. Sistem, fiyat artışlarını sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik istikrarı sağlamak için dinamik bir vergi ayarlaması sunar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yöntemle hem tüketiciyi korumayı hem de fiyat istikrarını desteklemeyi hedeflemiştir. Özellikle yüksek döviz kuru ve petrol fiyatı dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde, eşel mobil sistemi ekonomik araç olarak önem kazanmıştır.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Eşel mobil sistemi sayesinde, petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler pompa fiyatlarına doğrudan yansımıyor. Dolayısıyla sistem aktifken, küçük maliyet artışları tüketiciye yansıtılmaz.

Ancak sistem 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye'de kaldırıldığı için, günümüzde petrol fiyatı ve döviz kuru yükseldiğinde zamlar pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabilir. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler artık eşel mobil sistemi ile sınırlanmamaktadır.