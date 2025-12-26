EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2026: Yeni emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağkur emekli maaşı (taban tutarı) artacak mı, 4A, 4B emekli maaşları yükselecek mi?

2026 yılına sayılı günler kala emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklileri, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak maaş artışını merak ediyor. Yeni yıl emekli kök maaşı hesaplamaları, Aralık ayı son günlerinde yoğun şekilde gündeme geldi. Peki, yeni emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağkur emekli maaşı (taban tutarı) artacak mı, 4A, 4B emekli maaşları yükselecek mi? Detaylar...

2026 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, 2026 emekli zammının belirlenmesinde en kritik etken olarak öne çıkıyor. Temmuz-Aralık 2025 dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışları da emekli maaşlarında yapılacak artışın boyutunu doğrudan etkiliyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 6 bin 881 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltilmişti.

Yeni yılda, 4A ve 4B emekli kök maaşları (taban aylık) artacak mı sorusu, sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zamlı emekli maaşı da netlik kazanacak.

2026 YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2026 Ocak ayında uygulanacak zam oranı, Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen enflasyon verileri ile belirlenecek. Kasım ayı verilerine göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamda önemli bir göstergedir.

Merkez Bankası'nın 2025 yılı sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 12-14 aralığında gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026'da maaşlarını yüzde 12-14 oranında zamlı alacak. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18-20 bandına çıkabilir.

Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 16 bin 881 TL olarak belirlenmişti. 2026 Ocak zammıyla birlikte bu tutarın 19 bin TL seviyesinin biraz üzerine çıkması bekleniyor.

SSK, BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ KÖK MAAŞI (TABAN TUTARI) ARTACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları, enflasyon oranına göre hesaplanıyor ve yeni yıl itibarıyla artış gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarını kolayca öğrenebiliyor.

4A KÖK MAAŞI HESAPLAMA

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazıp çıkan bağlantıya tıklayın.

"Detay" kısmına tıklayarak açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" tutarını, en düşük emekli maaşından çıkarın. Böylece ek ödeme dahil kök maaş tutarını bulabilirsiniz.

4B KÖK MAAŞI HESAPLAMA

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan bağlantıya tıklayın.

Sayfanın en altında yer alan "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" karşısındaki rakamları, en düşük emekli maaşı tutarından çıkararak kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.

Bu yöntemle, 2026 Ocak itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşının net tutarını takip etmek mümkün.

4A 4B EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELECEK Mİ?

2026 yılında, 4A ve 4B emekli maaşlarında artış bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12-14 arasında zam alacak. Bu artış, özellikle en düşük maaş alan emekliler için önemli bir destek sağlayacak.

Memur emeklileri ve görevdeki memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18-20 civarında zam alacak. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında maaş artış farkı oluşturacak. Geçmiş yıllarda bu fark SSK ve Bağ-Kur lehineyken, 2026 Ocak ayında memur emeklileri lehine dönecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı zamlı emekli maaşları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. TÜİK, Aralık enflasyon verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklayacak. Bu verilerle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Ocak 2026 maaşları kesinleşecek.