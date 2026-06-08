EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI: 2026 Temmuz memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz 2026 döneminde uygulanacak maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin tablo büyük ölçüde netleşirken, Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir eşik daha geride kaldı. Peki, 2026 Temmuz memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Detaylar..

ENFLASYON MAYIS AYINDA YÜZDE 1,71 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kaydedildi.

Yılın ilk beş aylık dönemindeki enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: Yüzde 4,84

Şubat: Yüzde 2,96

Mart: Yüzde 1,94

Nisan: Yüzde 4,18

Mayıs: Yüzde 1,71

Bu veriler doğrultusunda hem emekli maaşları hem de memur maaşlarında uygulanacak zam oranlarının hesaplanmasında kullanılacak enflasyon farkı önemli ölçüde şekillendi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI

Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarında farklı statüler için farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları doğrudan altı aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı dikkate alınıyor.

Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin zam hesaplamaları yeniden güncellendi. Haziran ayı verileriyle birlikte zam oranları kesinleşecek.

EMEKLİLER ŞİMDİDEN YÜZDE 16,6 ZAMMA HAK KAZANDI

Yılda iki kez maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan zam oranı yüzde 16,6 seviyesine ulaştı.

Bu oran, Ocak-Mayıs dönemindeki kümülatif enflasyon verilerinin sonucunda ortaya çıktı. Ancak kesin zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek maaş artışının son şekli, Ocak-Haziran dönemindeki toplam enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak.

MEMURUN 5 AYLIK ZAM ORANI DA BELLİ OLDU

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin beş aylık zam oranı da ortaya çıktı.

Mevcut verilere göre memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranı yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor. Ancak Haziran ayı verilerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte bu oran yeniden güncellenecek.

Memur maaşlarındaki artış hesaplanırken toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı ile oluşan enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 11

Memur ve memur emeklileri açısından en önemli başlıklardan biri enflasyon farkı uygulaması olarak öne çıkıyor.

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı öngörülüyor.

Bunun yanında, gerçekleşen enflasyonun belirlenen eşik seviyeyi aşması halinde memur ve memur emeklileri ayrıca enflasyon farkı almaya hak kazanıyor.

Bu nedenle Haziran ayı verileri, memur maaşlarına yansıyacak nihai zam oranının belirlenmesinde kritik önem taşıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE 5 AYLIK TABLO NETLEŞİYOR

Mayıs ayı verileri sonrasında memur ve memur emeklileri için oluşan beş aylık tablo daha net bir görünüm kazandı.

Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 oranında zam kararlaştırılmıştı.

Mayıs ayı verilerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 5'in üzerine çıktı. Böylece toplam zam oranı yüzde 12 seviyesinin üzerine taşındı.

Ancak kesin rakamların belirlenebilmesi için Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor.

2026 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2026 döneminde uygulanacak kesin maaş artışları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Mevcut veriler doğrultusunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk beş aylık dönemde yüzde 16,6 oranında zammı hak etmiş durumda.

Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor.

Nihai oranlar Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

İlk altı aylık döneme ilişkin toplam enflasyon oranının yüzde 18 olması halinde memur maaşlarında yüzde 13,75; yüzde 19 olması halinde yüzde 14,71; yüzde 20 olması halinde ise yüzde 15,68 oranında artış oluşabileceği hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar mevcut veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler olup, kesin maaş artışları Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.