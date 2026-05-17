Milyonlarca emeklinin merakla beklediği mayıs ayı ödeme takvimi netlik kazandı. Kurban Bayramı öncesinde hem emekli maaşlarının hem de bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağının açıklanması, özellikle sabit gelirle geçinen vatandaşlar açısından büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamayla birlikte ödeme tarihleri ve tahsis numarasına göre maaş günleri yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları kurbandan önce yatacak mı? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihleri resmen belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, emeklilerin maaş ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağı bildirildi.

Ödeme sürecinin erkene çekilmesiyle birlikte milyonlarca emekli, maaşlarını ve ikramiyelerini bayramdan önce kullanabilecek. Özellikle bayram hazırlıkları, temel ihtiyaç harcamaları ve aile ziyaretleri öncesinde yapılacak bu ödeme planlaması emekliler açısından ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak.

Bakanlık tarafından duyurulan takvime göre maaş ödemeleri tahsis numarası esas alınarak hesaplara aktarılacak. Böylece yoğunluğun önüne geçilmesi ve bankacılık işlemlerinin daha düzenli ilerlemesi hedefleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

Bu açıklamayla birlikte emeklilerin en büyük soru işaretlerinden biri de ortadan kalkmış oldu. Bayram öncesinde yapılacak ödemeler sayesinde milyonlarca vatandaş maaş ve ikramiyelerine daha erken erişebilecek.

Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekli ödemelerinin erken yapılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Banka yoğunluğunu azaltmak amacıyla ödemelerin belirlenen tarihler doğrultusunda yapılacağı belirtiliyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan sistem kapsamında maaşlar şu tarihlerde yatırılıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alıyor.

SSK emeklileri için belirlenen bu ödeme planı sayesinde maaş işlemleri düzenli şekilde yürütülüyor. Emeklilerin, maaş günlerinde yoğunluk yaşanmaması adına banka ve ATM işlemlerini dikkatli planlaması öneriliyor.

Özellikle dijital bankacılık kullanan vatandaşlar maaşlarını mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla kontrol edebiliyor. Böylece şube yoğunluğu da önemli ölçüde azaltılmış oluyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4B Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihleri de tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Açıklanan resmi ödeme takvimi şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklileri için belirlenen bu sistem, ödemelerin daha kontrollü şekilde yapılmasını sağlıyor. Özellikle bayram dönemlerinde oluşabilecek banka yoğunluğunu azaltmak amacıyla ödeme günleri tahsis numaralarına göre kademeli şekilde uygulanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanıyor. Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak ikramiye ödemeleri milyonlarca emekliye maddi destek sağlayacak.