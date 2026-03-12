Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye'de milyonlarca emekli, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hangi tarihlerde hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaş ödemelerinin öne çekileceğini duyurdu. Ardından Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiye ödeme takvimini açıkladı. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi aynı gün mü yatırılacak? Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı birlikte mi ödenecek? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ AYNI GÜN MÜ YATIRILACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri aynı gün kademeli olarak yatırılacak. Ödeme günleri, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne ve maaş ödeme günlerine göre değişiklik gösterecek. Böylece tüm emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerini almış olacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

4A (SSK) kapsamında maaş alan emekliler için ödeme günleri şöyle:

Maaş ödeme günü 17-20 Mart arasında olanlar → Ödeme 14 Mart 2026'da

Maaş ödeme günü 21-23 Mart arasında olanlar → Ödeme 15 Mart 2026'da

Maaş ödeme günü 24-26 Mart arasında olanlar → Ödeme 16 Mart 2026'da

Bu şekilde SSK emeklilerinin hem Mart maaşı hem de bayram ikramiyesi bayram öncesinde hesaplara geçmiş olacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

4B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alan emekliler için tarihleri şu şekilde:

Maaş ödeme günü 25-26 Mart olanlar → Ödeme 17 Mart 2026'da

Maaş ödeme günü 27-28 Mart olanlar → Ödeme 18 Mart 2026'da

Bağ-Kur emeklileri de Ramazan Bayramı öncesinde maaş ve ikramiyelerine kavuşmuş olacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA ÖDEMELER

4C (Emekli Sandığı) kapsamında kamu emeklileri için bayram ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece kamu emeklileri de Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerini almış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI BİRLİKTE Mİ ÖDENECEK?

Ödemeler emeklilerin sosyal güvenlik statülerine göre kademeli yapılacağından, tüm emekliler maaş ve ikramiyeyi aynı gün almayacak. Ancak Mart ayı maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayram öncesinde tamamlanacak şekilde planlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada maaş ödemelerinin öne çekildiğini vurgulayarak ödemelerin 14 Mart 2026 itibarıyla başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklama ile milyonlarca emekli, bayram öncesi hesaplarında maaş ve ikramiyelerini görmenin rahatlığını yaşayacak.

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ

Ödemeler: 14–19 Mart 2026

SSK emeklileri: 14–16 Mart

Bağ-Kur emeklileri: 17–18 Mart

Emekli Sandığı: 19 Mart

Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler, maaş ve bayram ikramiyelerini güvenle hesaplarında görecek.