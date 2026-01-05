EMEKLİ MAAŞI (SSK-BAĞ-KUR) ZAM ORANI 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı geldi mi, yüzde kaç?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekliler için zam oranları netleşti. Son dakika haberlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu artış, 2025 yılının Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte hesaplandı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı geldi mi, yüzde kaç?

EMEKLİ MAAŞI (SSK-BAĞ-KUR) ZAM ORANI 2026

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 arttı. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Emekliler için bu zam, hem enflasyon farkını hem de toplu sözleşme hükümlerini dikkate alarak hesaplanmış durumda. Bu artış, milyonlarca emekli için ocak ayından itibaren maaşlarına yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da netleşti. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur için ocak ayında yapılan zamla birlikte ciddi bir artış gösterdi.

Özellikle memur emeklilerinde tablo daha farklı. Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında hem yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 18,60 zam aldı.

Buna göre, en düşük memur emeklisi maaşı seyyanen zam ile birlikte 22.671 TL'den 27.939 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 50.503 TL'den 61.012 TL'ye yükseldi.

SSK

SSK emeklileri için ocak ayında açıklanan zam oranı yüzde 12,19 oldu. Bu oran, SSK emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak ve aylık gelirlerinde belirgin bir artış sağlayacak.

SSK kapsamında olan emekliler, enflasyon farkının ve toplu sözleşme hükümlerinin hesaplanmasıyla maaşlarını alacak. 2026 yılı ilk altı ayındaki bu artış, özellikle düşük ve orta gelirli emekliler için önemli bir refah artışı anlamına geliyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI ARTIŞI GELECEK Mİ, YÜZDE KAÇ OLDU?

Bağ-Kur emeklileri de SSK emeklileri gibi ocak ayında yüzde 12,19 zam aldı. Bu artış, enflasyon verileri ve önceki yılın ekonomik gelişmeleri dikkate alınarak belirlendi.

Uzmanlar, 2026 yılı için refah payı artışı ve enflasyon farkının Bağ-Kur emeklileri için önemli bir ek gelir sağlayacağını belirtiyor. Bu artış sayesinde Bağ-Kur emeklilerinin alım gücü korunmuş olacak ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları kolaylaşacak.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30,89

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise aylık bazda enflasyon yüzde 0,89 olarak kaydedildi.

Bu yüksek enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamların hesaplanmasında belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan %12,19'luk zam, memur ve memur emeklileri için yapılan %18,60'lık zam enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleriyle birlikte hesaplanarak maaşlara yansıtıldı.

EMEKLİLERİN YENİ YILDAKİ MAAŞ DURUMU

2026 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarında ciddi bir artış gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,19 zam

Memur ve memur emeklileri: %18,60 zam

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.939 TL

En düşük memur maaşı: 61.012 TL

Yapılan zamlarla birlikte emekliler, hem enflasyon karşısında alım güçlerini korumuş hem de maaşlarına ek refah payı eklemiş oldu. Yeni yılda maaşlarına yansıyacak bu artış, milyonlarca emekli için ekonomik rahatlama anlamına geliyor.