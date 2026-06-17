BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’de yeni bir katılım bankasının kurulmasına resmi izin verildi. “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanıyla kurulacak bankanın kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. başta olmak üzere çeşitli şirketler yer alıyor. Peki, Dost Katılım Bankası kimin, sahibi kim? BİM banka mı kurdu? Detaylar...

DOST KATILIM BANKASI KİMİN SAHİBİ KİM?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye’de yeni bir katılım bankasının kuruluşuna resmen izin verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanıyla kurulacak banka, belirli kurucu ortakların yer aldığı bir yapı üzerinden hayata geçirilecek.

BDDK’nın 11.06.2026 tarihli toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yapılan incelemeler tamamlanmış ve kuruluş izni verilmiştir. Buna göre Dost Katılım Bankası’nın kurucu ortakları arasında şu şirketler yer almaktadır:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Desto Atık Yönetimi A.Ş.

Dost Global Danışmanlık A.Ş.

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

BDDK kararına göre bankanın kuruluş sermayesi 10.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu sermaye yapısı, katılım bankacılığı modelinde Türkiye finans piyasasına güçlü bir giriş hedeflendiğini göstermektedir.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Aralık 2025’te yaptığı açıklamada da katılım bankası kurulması için BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Süreç, yapılan incelemeler ve düzenleyici kurum onayıyla birlikte resmiyet kazanmış oldu.

Dolayısıyla Dost Katılım Bankası’nın sahiplik yapısı, tek bir şirketten ziyade birden fazla kurucu ortak tarafından oluşturulan bir yapıdan meydana gelmektedir.

BİM BANKA MI KURDU?

BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin kurucu ortaklar arasında yer aldığı yeni katılım bankası kuruluşuna izin verilmiştir. Bu kapsamda BİM, “Dost Katılım Bankası A.Ş.” kuruluş sürecinde yer alan ana kurucu ortaklardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Sürecin başlangıcı, BİM’in KAP üzerinden yaptığı açıklamayla duyurulmuştur. Aralık 2025 tarihli açıklamada, katılım bankası kurulması amacıyla BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Bu adım, şirketin finans sektörüne yönelik stratejik bir genişleme planının parçası olarak değerlendirilmiştir.

BDDK’nın 10.06.2026 tarihli yazı ve ekleri üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Bankacılık Kanunu kapsamında değerlendirme tamamlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda BİM ve diğer kurucu ortakların Türkiye’de katılım bankası kurmasına resmi izin verilmiştir.

Bu doğrultuda süreç şu şekilde ilerlemiştir:

Kuruluş Sürecinin Kronolojisi

Aralık 2025: BİM tarafından KAP açıklaması yapıldı ve katılım bankası kurulması için başvuru kararı duyuruldu.

10.06.2026: BDDK’ya sunulan dosya ve ekler incelendi.

11.06.2026: BDDK toplantısında kuruluş izni verildi ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurulacak bankanın adı “Dost Katılım Bankası A.Ş.” olarak belirlenmiş olup, kuruluş sermayesinin 10 milyar TL olması kararlaştırılmıştır. Bu gelişme, BİM’in doğrudan bankanın tek sahibi olmadığı, ancak kurucu ortaklar arasında yer aldığı bir yapı ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak BİM, katılım bankası kuruluş sürecinde önemli bir kurucu ortak rolü üstlenmiş olup, banka tamamen tek bir şirketin mülkiyetinde değil, çok ortaklı bir yapı ile kurulmaktadır.