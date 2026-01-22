Cem Uzan kimdir? Cem Uzan kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin hem iş dünyasında hem de siyasette sık sık gündeme gelen isimlerinden biri… Cem Uzan, medya yatırımları, bankacılık ve enerji sektöründeki girişimleri, siyasete atılması ve yaşadığı hukuki süreçlerle yıllardır tartışma konusu oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Cengiz Uzan, Türk iş insanı, siyasetçi ve Genç Parti'nin kurucusu ve genel başkanıdır. İş dünyasında özellikle medya, iletişim, finans ve enerji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Uzan, Türkiye'de ilk özel televizyon ve radyo kanallarının yanı sıra ilk sayısal yayın platformunu kurarak dikkat çekmiştir. Siyasete 2002 yılında giren Uzan, Genç Parti ile kısa sürede büyük bir oy oranı elde etmiş, ancak barajı aşamadığı için meclise girememiştir. Türkiye'deki bazı finansal ve hukuki sorunlar nedeniyle yurt dışına çıkarak siyasi sığınma talebinde bulunmuş ve Fransa tarafından kabul edilmiştir.

CEM UZAN KAÇ YAŞINDA?

Cem Uzan, 26 Aralık 1960 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

CEM UZAN NERELİ?

Cem Uzan, Türkiye'nin Sakarya iline bağlı Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Boşnak kökenli bir aileye mensuptur.

CEM UZAN'IN KARİYERİ

Cem Uzan, iş dünyasında ve medyada birçok yeniliğe imza atmıştır:

Televizyon ve medya: Star TV, Teleon TV, Kral TV, Yeşilçam TV, Dizi TV, Joy TV ve birçok başka kanal ile Türkiye'de televizyon yayıncılığı alanında öncülük yapmıştır.

Radyo: Süper FM, Kral FM, Metro FM, Joy FM gibi radyo istasyonlarını kurarak Türkiye'de müzik yayıncılığına öncülük etmiştir.

Basın: Star gazetesi ve Damga gazetesi ile gazetecilik alanında da önemli işler yapmıştır.

Finans ve bankacılık: Türkiye İmar Bankası, Adabank ve çeşitli sigorta şirketlerinde yönetim görevlerinde bulunmuştur.

İletişim ve teknoloji: Telsim, Rumeli Telekom ve Mobil iletişim hizmetlerinde GPRS, MMS, WAP ve "Bas Konuş" gibi uygulamaları Türkiye'ye kazandırmıştır.

Enerji ve inşaat: Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik'te önemli hisselere sahip olmuş, çimento ve metalurji sektörlerinde yatırımlar yapmıştır.

Siyaset : 2002 yılında Genç Parti'yi kurmuş, partisi ilk seçimde büyük bir başarı elde etmiş, baraj altında kalarak milletvekili çıkaramamıştır. Siyasi hayatında zaman zaman tartışmalı iddialarla gündeme gelmiştir.

Futbol: İstanbulspor ve Adanaspor'da yatırım ve başkanlık girişimlerinde bulunmuştur.

Cem Uzan'ın kariyeri, hem iş dünyasında hem siyasette geniş bir etki alanına sahiptir ve Türkiye'deki medya, iletişim ve siyaset tarihine damga vurmuştur.