CANLI MAÇ İZLE (TRABZONSPOR GALATASARAY) 19 Eylül 2026 TS GS maçı hangi kanalda?

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Canlı maç nereden izlenir? Türk futbolunda nefesler tutuldu; 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Trendyol Süper Lig 6. hafta programı, sezonun ilk büyük derbisine sahne oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelirken, aynı gün Kocaelispor-Gaziantep FK, Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor ve Başakşehir-Gençlerbirliği maçları da futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerindeki karşılaşmaları da kaçırmak istemeyen taraftarlar, canlı maç yayın kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir, Trabzonspor- Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.

17:00 – Kocaelispor – Gaziantep FK (Süper Lig, beIN Sports 2)

17:00 – Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor (Süper Lig, beIN Sports MAX 1)

17:00 – Ankara Keçiörengücü – Sivasspor (1. Lig, beIN Sports)

17:00 – Sarıyer – Boluspor (1. Lig, beIN Sports)

17:00 – Brighton & Hove Albion – Arsenal (Premier Lig, beIN Sports)

17:00 – Everton – Ipswich Town (Premier Lig, beIN Sports)

17:00 – Newcastle United – Hull City (Premier Lig, beIN Sports)

19:00 – Roma – Inter (Serie A, S Sport 2)

19:30 – Stuttgart – Borussia Dortmund ( Bundesliga, S Sport Plus)

19:30 – Celta Vigo – Racing Santander ( La Liga, S Sport)

19:30 – Nottingham Forest – Coventry City (Premier Lig, beIN Sports)

20:00 – Trabzonspor – Galatasaray (Süper Lig, beIN Sports 1 – 4K)

20:00 – İstanbul Başakşehir – Gençlerbirliği (Süper Lig, beIN Sports 2)

20:00 – Batman Petrolspor – Bursaspor (1. Lig, beIN Sports)

20:00 – Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük (1. Lig, beIN Sports)

21:45 – Venezia – Lazio (Serie A, S Sport Plus)

22:00 – Sevilla – Barcelona (La Liga, S Sport / S Sport Plus)

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports Connect uygulaması veya lisanslı dijital platformlar üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç yayınlarını takip etmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olmanız yeterlidir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport ve S Sport 2 kanallarında yer alan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.