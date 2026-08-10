Burhan Can Terzi kimdir, ne iş yapıyor? Burhan Can Terzi kaç yaşında, nereli?

Burhan Can Terzi nedir, ne iş yapıyor? Türk spor basınının tanınan isimleri arasında yer alan Burhan Can Terzi, özellikle futbol ve Galatasaray gündemine ilişkin haber ve yorumlarıyla öne çıkan gazetecilerden biridir. Gazetecilik kariyerine 2009 yılında başlayan Terzi, farklı gazete ve medya kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi. Spor muhabirliğinin yanı sıra televizyon programlarında yorumculuk yapan Terzi, dijital spor yayıncılığı alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Burhan Can Terzi nedir, ne iş yapıyor? Burhan Can Terzi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BURHAN CAN TERZİ KİMDİR?

Burhan Can Terzi, Türk spor basınında görev yapan gazeteci ve spor yorumcusudur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Terzi, gazetecilik kariyerine 2009 yılında Fotospor gazetesinde başladı.

Meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde Güneş Gazetesi'nde editörlük ve spor müdür yardımcılığı görevlerini üstlenen Terzi, daha sonra Akşam Gazetesi'nde görev yaptı. Burada sporun yanı sıra kültür-sanat, tarih ve magazin alanlarında haber ve röportajlar hazırladı.

Gazetecilik faaliyetlerinin yanında televizyon ekranlarında da yer alan Terzi, TGRT ve BengüTürk'te futbol içerikli programlara katıldı. Türkiye Gazetesi'nde dört yıl Galatasaray muhabirliği yaptıktan sonra Ajansspor bünyesinde görev aldı.

Terzi'nin mesleki geçmişi yalnızca gazete muhabirliğiyle sınırlı kalmadı. Spor gazeteciliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu ve dijital yayıncılık alanlarında da çalışmalar gerçekleştirdi.

BURHAN CAN TERZİ NE İŞ YAPIYOR?

Burhan Can Terzi, spor gazetecisi, muhabir ve spor yorumcusu olarak çalışıyor. Kariyeri boyunca Fotospor, Güneş, Akşam Gazetesi, Türkiye Gazetesi ve Ajansspor gibi medya kuruluşlarında görev aldı. Ajansspor'un 2020 yılında yayımladığı duyuruda da Terzi, uzun yıllardır Galatasaray muhabirliği yapan deneyimli spor muhabiri olarak tanımlandı.

Terzi, gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu da yaptı. TGRT ve BengüTürk'te futbol programlarında yer alan Terzi, sonraki dönemde Haber Global ekranlarında spor yorumculuğu yaptı. Ayrıca kurucu ortakları arasında bulunduğu Sportcell Medya kapsamında dijital spor yayıncılığı faaliyetlerinde yer aldı.

Güncel olarak ise Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, özellikle Galatasaray'ın gündemindeki gelişmeler, transfer haberleri ve kulüple ilgili gelişmeleri takip eden spor gazetecilerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

BURHAN CAN TERZİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burhan Can Terzi'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Terzi'nin kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir yaş bilgisi vermek mümkün değil.

Terzi'nin nereli olduğuna ilişkin de verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir memleket bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle doğum yeri veya memleketi konusunda kesin bir bilgi paylaşılmıyor.