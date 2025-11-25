UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olarak heyecan dolu 5. haftasına bugün merhaba diyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk perdesi bugün açılıyor. Toplamda 8 karşılaşma, TSİ 20.45 ve 23.00 saatlerinde başlayacak ve Avrupa futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye'den özellikle Galatasaray taraftarları için kritik bir gün olacak; zira sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla 9. sırada bulunduğu grupta, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Kasım Salı günü oynanacak maçların programı şu şekilde:

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) | Tabiispor

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) | TRT 1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) | Tabiispor1

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) | Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) | Tabiispor4

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) | Tabiispor3

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) | Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) | Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) | Tabiispor5

Bu maçlar, futbolseverlere sadece heyecanlı bir akşam sunmakla kalmayacak, aynı zamanda grup aşamasındaki sıralamaları da büyük ölçüde şekillendirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı TSİ 20.45'te başlayacak. Bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Diğer eşleşmeler ise 23.00 itibarıyla Tabiispor kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Özellikle Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi devlerin karşılaşmaları, gece geç saatlere kadar ilgiyle takip edilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın kanalları şu şekilde:

Galatasaray - Union Saint-Gilloise: TRT 1

Diğer tüm maçlar: Tabiispor ve bağlı kanalları

TRT 1'in Galatasaray maçı için özel bir yayın hazırlığı yaptığı, öncesinde maç analizi ve takım değerlendirmeleriyle taraftarları bilgilendireceği duyuruldu.

GALATASARAYUNION SAINT-GİLLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki 332. Avrupa maçına bugün çıkıyor. 1956-1957 sezonundan bu yana farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Union Saint-Gilloise ile yapacağı müsabaka ile 114. farklı rakibine karşı mücadele edecek.

Belçika takımlarına karşı bugüne kadar galibiyet alamayan Galatasaray, 4 maçta beraberliği, 4 maçta ise mağlubiyeti gördü. Söz konusu 8 karşılaşmada 5 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gol gördü. Bu nedenle bugün oynanacak maç, hem tarihi hem de prestij açısından büyük önem taşıyor.