Bugün maç var mı? 7 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'de milli ara devam ederken, futbolseverler gözünü uluslararası karşılaşmalara çevirdi. Bu akşam oynanacak maç programı belli olurken, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen Türkiye, kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmayı hem de turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
7 Aralık 2025'te futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kritik öneme sahip mücadeleler, puan sıralamasında önemli değişikliklere yol açabilir. Günün öne çıkan karşılaşmasında, tabloya yakın iki ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Maçlarla ilgili ayrıntılar ve canlı skor gelişmeleri haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 12:30 TRT Spor Yıldız – Başkent Ampute vs TSK Rehabilitasyon (Canlı)
- 13:30 BeIN Sports 2 – Boluspor vs Erzurum FK (Canlı)
- 13:30 TRT Spor – Boluspor vs Erzurumspor (Canlı)
- 13:30 BeIN MAX1 – Iğdır FK vs Adana Demispor (Canlı)
- 14:30 BeIN Sports 1 – Gençlerbirliği vs Fatih Karagümrük (Canlı)
- 14:30 S Sport 2 – Cremonese vs Lecce (Canlı)
- 14:30 S Sport Plus – Cremonese vs Lecce (Canlı)
- 14:30 Tivibu Spor 1 – Cremonese vs Lecce (Canlı)
- 15:30 Tivibu Spor 2 – Hertha Berlin vs Magdeburg (Canlı)
- 15:30 S Sport Plus – Hertha Berlin vs Magdeburg (Canlı)
- 15:30 Tivibu Spor 3 – Nürnberg vs Greuther Fürth (Canlı)
- 15:30 Tivibu Spor 4 – Braunschweig vs Holstein Kiel (Canlı)
- 16:00 TRT Spor – Manisa FK vs Vanspor (Canlı)
- 16:00 S Sport – Elche vs Girona (Canlı)
- 16:00 BeIN Sports 2 – Manisa FK vs Vanspor (Canlı)
- 16:00 S Sport Plus – Elche vs Girona (Canlı)
- 17:00 BeIN Sports 1 – Kocaelispor vs Kasımpaşa (Canlı)
- 17:00 Tivibu Spor 1 – Cagliari vs Roma (Canlı)
- 17:00 S Sport Plus – Cagliari vs Roma (Canlı)
- 17:00 BeIN Sports 3 – Brighton vs West Ham United (Canlı)
- 17:00 BeIN MAX1 – Nice vs Angers (Canlı)
- 17:30 S Sport Plus – Hamburg vs Werder Bremen (Canlı)
- 17:30 Tivibu Spor 2 – Hamburg vs Werder Bremen (Canlı)
- 18:00 S Sport Plus – Celtic vs Hearts (Canlı)
- 18:15 S Sport – Valencia vs Sevilla (Canlı)
- 18:15 S Sport Plus – Valencia vs Sevilla (Canlı)
- 19:00 BeIN Sports 2 – İstanbulspor vs Sivasspor (Canlı)
- 19:00 TRT Spor – İstanbulspor vs Sivasspor (Canlı)
- 19:15 BeIN MAX2 – Auxerre vs Metz (Canlı)
- 19:15 BeIN MAX1 – Le Havre vs Paris FC (Canlı)
- 19:30 S Sport Plus – B. Dortmund vs Hoffenheim (Canlı)
- 19:30 BeIN Sports 3 – Fulham vs Crystal Palace (Canlı)
- 19:30 Tivibu Spor 3 – Dortmund vs Hoffenheim (Canlı)
- 20:00 S Sport Plus – Lazio vs Bologna (Canlı)
- 20:00 BeIN Sports 1 – Göztepe vs Trabzonspor (Canlı)
- 20:00 S Sport 2 – Lazio vs Bologna (Canlı)
- 20:00 Tivibu Spor 1 – Lazio vs Bologna (Canlı)
- 20:30 S Sport – Espanyol vs Rayo Vallecano (Canlı)
- 20:30 S Sport Plus – Espanyol vs Rayo Vallecano (Canlı)
- 22:45 Tivibu Spor 1 – Napoli vs Juventus (Canlı)
- 22:45 BeIN Sports 4 – Lorient vs Lyon (Canlı)
- 22:45 S Sport Plus – Napoli vs Juventus (Canlı)
- 22:45 S Sport 2 – Napoli vs Juventus (Canlı)
- 23:00 S Sport – Real Madrid vs Celta Vigo (Canlı)
- 23:00 S Sport Plus – Real Madrid vs Celta Vigo (Canlı)
- 23:30 Tivibu Spor 2 – Tondela vs Porto (Canlı)
- 23:30 S Sport Plus – Tondela vs Porto (Canlı)