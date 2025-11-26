Bugün maç var mı? 26 Kasım Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler sahada kozlarını paylaşacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme maçları da ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında.

CANLI YAYINLAR

07:00 – S Sport / S Sport Plus: LA Lakers vs LA Clippers (Basketbol)

12:30 – HT Spor : Kürsü

: Kürsü 15:00 – A Spor : Spor Gündemi

: Gündemi 16:00 – TRT Spor: Hedef Süper Lig

18:00 – TRT Spor: Spor Merkezi

19:30 – TRT Spor: Eczacıbaşı vs Zeleznicar / CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (Voleybol)

20:00 – TRT Spor Yıldız: Galatasaray vs Sopron (Basketbol)

20:30 – S Sport Plus: FiA WRC Dünya Ralli Şampiyonası – Suudi Arabistan Rallisi SS1 (Motor Sporları)

20:45 – Tabii Tabii: Pafos vs Monaco (Futbol)

21:30 – S Sport / S Sport Plus / S Sport 2: Monaco vs Anadolu Efes, Kızılyıldız vs Olympiakos (Basketbol)

22:00 – HT Spor: Gece Yarısı

23:00 – Tabii Tabii: Atletico Madrid vs Inter, Eintracht Frankfurt vs Atalanta, Liverpool vs PSV, Olympiakos vs Real Madrid, PSG vs Tottenham, Sporting Lisbon vs Club Brugge (Futbol)

DİĞER YAYINLAR

08:00 – TRT Spor: İlk Baskı

08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu

08:00 – A Spor: Sabah Sporu

10:00 – HT Spor: Otospor

10:25 – TRT Spor: Sabah Spor Bülteni

11:00 – HT Spor: HTSpor Gündem

11:00 – TRT Spor: Spor Manşet

11:00 – A Spor: Spor Ajansı

12:00 – TRT Spor: TRT Gün Ortası

13:00 – Smartspor: Ulsan Hora vs Buriram Utd (Futbol)

13:30 – TRT Spor: Bundesliga Maç Özetleri

13:30 – HT Spor: Bakış Açısı

14:00 – TRT Spor: Spor Stüdyosu

14:00 – A Spor: Gün Ortası

15:15 – Smartspor 2: S. Shenhua vs Vissel Kobe (Futbol)