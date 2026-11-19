Bugün maç var mı? 19 Kasım Perşembe hangi maçlar var, kimin maçı var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
19 Kasım 2026 Perşembe günü sporseverleri futbol, basketbol ve voleybol branşlarında birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Avrupa kupalarından ulusal organizasyonlara, EuroLeague'den NBA'e kadar birçok mücadele gün boyunca ekranlara gelecek. Peki, 19 Kasım Perşembe hangi maçlar var, kimin maçı var? Detaylar haberimizde.
19 Kasım 2026 Perşembe günü futbol, basketbol ve voleybol branşlarında birbirinden önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanında parkeye çıkarken UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Lyon mücadelesi dikkat çekiyor. Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde ise Zeren Spor ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.
19 KASIM 2026 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19 Kasım Perşembe günü futbol, basketbol ve voleybolda oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri şöyle:
EuroLeague'de 13. hafta karşılaşmaları kapsamında günün öne çıkan maçlarından biri Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. Sarı-lacivertliler, İtalya deplasmanında galibiyet arayacak. İşte günün EuroLeague programı:
20.15 Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketbol | S Sport Plus
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos | S Sport 2
22.00 Bayern Münih - Baskonia | S Sport Plus
22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko | S Sport, S Sport Plus
22.45 Paris Basketbol - Hapoel Tel Aviv | S Sport Plus
23.00 Valencia Basket - Virtus Bologna | S Sport 2
Fenerbahçe Beko'nun Olimpia Milano deplasmanındaki karşılaşması saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları 19 Kasım Perşembe günü devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Arsenal ile Lyon arasında oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Günün Kadınlar Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
20.45 Austria Wien - Bayern Münih
20.45 Paris FC - HB Køge
23.00 Arsenal - Lyon | TRT Spor
23.00 Barcelona - Servette
23.00 Benfica - Roma
KUPA VOLEY KADINLAR ÇEYREK FİNAL MAÇI
Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
- 19.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin | TRT Spor Yıldız
19 KASIM NBA MAÇLARI
Nba'de 19 Kasım Perşembe günü için paylaşılan maç programında 12 karşılaşma yer alıyor. Günün maçları ve yayın bilgileri şöyle:
03.00 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies | S Sport Plus
03.00 Indiana Pacers - Houston Rockets | S Sport
03.00 Miami Heat - Milwaukee Bucks | S Sport Plus
03.00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers | S Sport Plus
03.30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls | S Sport Plus
03.30 Toronto Raptors - Washington Wizards | S Sport Plus
04.00 Dallas Mavericks - Golden State Warriors | S Sport Plus
04.00 New Orleans Pelicans - Detroit Pistons | S Sport Plus
04.00 Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks | S Sport Plus
05.30 Denver Nuggets - Boston Celtics | S Sport Plus
06.00 Los Angeles Lakers - Utah Jazz | S Sport Plus
06.00 Sacramento Kings - Phoenix Suns | S Sport Plus
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?
19 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe Beko, EuroLeague kapsamında Olimpia Milano ile karşılaşacak. Saat 22.30'da başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Galatasaray Daikin ise Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde Zeren Spor ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.