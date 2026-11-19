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19 Kasım 2026 Perşembe günü futbol, basketbol ve voleybol branşlarında birbirinden önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanında parkeye çıkarken UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Lyon mücadelesi dikkat çekiyor. Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde ise Zeren Spor ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

19 KASIM 2026 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Kasım Perşembe günü futbol, basketbol ve voleybolda oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

EuroLeague'de 13. hafta karşılaşmaları kapsamında günün öne çıkan maçlarından biri Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. Sarı-lacivertliler, İtalya deplasmanında galibiyet arayacak. İşte günün EuroLeague programı:

20.15 Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketbol | S Sport Plus

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos | S Sport 2

22.00 Bayern Münih - Baskonia | S Sport Plus

22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko | S Sport, S Sport Plus

22.45 Paris Basketbol - Hapoel Tel Aviv | S Sport Plus

23.00 Valencia Basket - Virtus Bologna | S Sport 2

Fenerbahçe Beko'nun Olimpia Milano deplasmanındaki karşılaşması saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları 19 Kasım Perşembe günü devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Arsenal ile Lyon arasında oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Günün Kadınlar Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

20.45 Austria Wien - Bayern Münih

20.45 Paris FC - HB Køge

23.00 Arsenal - Lyon | TRT Spor

23.00 Barcelona - Servette

23.00 Benfica - Roma

KUPA VOLEY KADINLAR ÇEYREK FİNAL MAÇI

Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

- 19.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin | TRT Spor Yıldız

19 KASIM NBA MAÇLARI

Nba'de 19 Kasım Perşembe günü için paylaşılan maç programında 12 karşılaşma yer alıyor. Günün maçları ve yayın bilgileri şöyle:

03.00 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies | S Sport Plus

03.00 Indiana Pacers - Houston Rockets | S Sport

03.00 Miami Heat - Milwaukee Bucks | S Sport Plus

03.00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers | S Sport Plus

03.30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls | S Sport Plus

03.30 Toronto Raptors - Washington Wizards | S Sport Plus

04.00 Dallas Mavericks - Golden State Warriors | S Sport Plus

04.00 New Orleans Pelicans - Detroit Pistons | S Sport Plus

04.00 Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks | S Sport Plus

05.30 Denver Nuggets - Boston Celtics | S Sport Plus

06.00 Los Angeles Lakers - Utah Jazz | S Sport Plus

06.00 Sacramento Kings - Phoenix Suns | S Sport Plus

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?

19 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe Beko, EuroLeague kapsamında Olimpia Milano ile karşılaşacak. Saat 22.30'da başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Galatasaray Daikin ise Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde Zeren Spor ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.