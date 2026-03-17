Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi geniş kadrosunu açıkladı. Ancak kadroda, uzun süredir milli takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Neymar'ın yer almaması dikkat çekti. Peki, Brezilya Milli Takım kadrosunda Neymar neden yok? Gabriel Sara ve Ederson Brezilya Milli Takım kadrosunda mı? Detaylar...

BREZİLYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEYMAR NEDEN YOK?

Neymar'ın milli takımda geleceği halen belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri doğrultusunda, genç ve formda oyuncuların ön plana çıkarıldığı bu listede, Neymar'a şans tanınmadı.

Bu gelişme, Brezilya taraftarları arasında hem sürpriz hem de tartışma konusu oldu. Özellikle son dönemde kulüp performansıyla dikkat çeken Neymar, milli takımın kritik maçlarında yokluğu hissedilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

GABRIEL SARA VE EDERSON BREZİLYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDA MI?

Fenerbahçe'den Ederson ve Galatasaray'dan Gabriel Sara, 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda yer aldı. Bu iki isim, Brezilya'nın yeni nesil yıldızları olarak kadroda dikkat çeken isimler arasında.

SARA İLKİ YAŞADI

26 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek. Bu çağrı, Sara için kariyerinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, genç ve yetenekli isimleri milli takıma dahil ederek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

EDERSON 30 KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Ederson ise Brezilya Milli Takımı'nda 31 kez görev yaptı. Ancelotti, Ederson'dan milli takımın kalesini güvenle korumasını bekliyor. Deneyimli file bekçisi, hem ulusal hem de uluslararası arenada Brezilya'nın güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

BREZİLYA'NIN MAÇ PROGRAMI

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde 4 hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık programı şu şekilde:

26 Mart: Fransa

1 Nisan: Hırvatistan

31 Mayıs: Panama

6 Haziran: Mısır

Bu maçlar, kadronun uyumunu test etmek ve yeni oyunculara forma şansı vermek açısından kritik öneme sahip olacak.

DÜNYA KUPASINDA RAKİPLERİ

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçları şu ülkelerle oynanacak:

Haiti

Fas

İskoçya

Sambacılar, gruptan çıkmak ve turnuvada iddialı bir performans sergilemek için şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?