Bist 100 SON DAKİKA! Borsa haftaya nasıl başladı? Borsa neden düştü, düşmeye devam edecek mi?

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Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 değer kaybıyla 12.689,87 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 209,47 puan geriledi. Cuma günü yüzde 0,09 yükselerek 12.899,35 puandan kapanan BIST 100’de yeni haftanın ilk işlemlerinde aşağı yönlü hareket görüldü. Peki, borsa haftaya nasıl başladı? Borsa neden düştü, düşmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

BIST 100 SON DAKİKA!

Açılışta bankacılık ve holding endekslerinde de düşüş yaşanırken sektör endekslerinin büyük bölümünde negatif seyir izlendi. Sektörler arasında yalnızca spor endeksi yükselirken, en sert gerileme finansal kiralama faktoring tarafında gerçekleşti.

Piyasalarda küresel ölçekte jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu’daki gelişmeler takip edilirken, yurt içinde devam eden fon soruşturmaları ile tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

BORSA HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,62 düşüşle başladı. Endeks 12.689,87 puana gerilerken, cuma günkü 12.899,35 puanlık kapanışın ardından 209,47 puanlık düşüş kaydetti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti. Holding endeksindeki gerileme ise yüzde 2,24 oldu. Böylece haftanın ilk işlemlerinde BIST 100’deki düşüşe bankacılık ve holding endekslerindeki kayıplar da eşlik etti.

Sektör endeksleri içinde spor yüzde 0,36 yükselerek açılışta değer kazanan tek sektör oldu. Finansal kiralama faktoring endeksi ise yüzde 8,41 gerileyerek en fazla değer kaybeden sektör endeksi olarak öne çıktı.

BIST 100’ün haftaya 12.700 puanın altında başlaması, açılıştaki satışların endeks üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu gösterdi. Günün devamında endeksin izleyeceği seyirde küresel piyasalardaki gelişmeler ile yurt içindeki gündemin takip edilmesi bekleniyor.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDEKİ KAYIPLAR

Haftanın ilk işleminde bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 geriledi. BIST 100’deki düşüşün yanı sıra sektörlerin genelindeki negatif görünüm de dikkat çekti.

Sektör endeksleri arasında yalnızca sporun yüzde 0,36 yükselmesi, açılışta satışların sektörlerin büyük bölümüne yayıldığını ortaya koydu. En sert kayıp ise yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring endeksinde görüldü.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Borsa İstanbul’un haftaya düşüşle başlamasında küresel piyasalarda etkili olan jeopolitik gelişmeler ve yurt içinde takip edilen fon soruşturmaları ile tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlemlerinde Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisi takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından sunulan ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını da içeren son teklifi reddettiği bildirildi. Trump ayrıca ABD ile İran arasında bu hafta yeni görüşmeler yapılmasını beklediğini söyledi. Reuters da Trump’ın İran’ın teklifini reddettiğini ve görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Bölgedeki gelişmeler enerji fiyatları ve küresel piyasalardaki risk iştahı açısından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlemlerinde küresel piyasalarda da satış baskısının öne çıktığı bildirildi.

Yurt içinde ise fon soruşturmaları ve tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmeler izleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Eylül tarihli duyurusunda tasfiyeye konu fonlara ilişkin daha önce yapılan düzenlemeler kapsamında 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı.

Bu kapsamda 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğu belirtildi. SPK ayrıca 17 Eylül’de ilgili fonların TEFAS üzerinden işleme kapatılması nedeniyle aynı tarihte verilen talimatların platform tarafından iptal edildiğini duyurdu.

BIST 100’ün bundan sonraki seyrine ilişkin olarak ise teknik seviyeler takip ediliyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre endekste 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.800 ve 12.900 puan direnç seviyeleri olarak izleniyor.

FON SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN GELİŞMELER İZLENİYOR

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işleminde yurt içindeki fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler de piyasa gündeminde yer alıyor.

SPK'nın açıklamasına göre 17 Eylül’de tasfiyeye konu edilen fonlar TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Kurulun 28 Eylül tarihli duyurusunda, söz konusu fonlara ilişkin tasfiye sürecinin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

SPK, 17 Eylül tarihinde TEFAS’a iletilen ancak fonların aynı gün platform üzerinden işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemelerin fondaki katılma payı sahipliği oranı dikkate alınarak gerçekleştirileceği belirtildi.

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDEKİ TALİMATLAR DA KAPSAMDA

SPK'nın duyurusunda, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen ancak ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamına alındığı belirtildi.

Kurul ayrıca 17 Eylül’de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatılması nedeniyle aynı tarihte verilen tüm talimatların platform tarafından iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen bu talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmeler, Borsa İstanbul’da yeni haftanın ilk işlemleri sırasında yurt içi piyasa gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.