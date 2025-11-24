Başakşehir Trabzonspor hangi kanalda? Başakşehir Trabzon maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Trabzonspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligde 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Crondon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak.

Başakşehir Trabzonspor maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Trabzonspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformundan canlı Başakşehir Trabzonspor maçını izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.