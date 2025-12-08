Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Barış Arduç, ekranların sevilen oyuncularından biri olmasının ötesinde, hayat hikâyesiyle de merak uyandırıyor. İsviçre'de dünyaya gelen Arduç, çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirdi ve spordan tiyatroya uzanan bir yolculukla oyunculuğa adım attı. Peki, Barış Arduç kaç yaşında, hangi şehirden geliyor ve hangi projelerle tanınıyor? Genç yaşına rağmen başarılı kariyeri ve iz bırakmış performanslarıyla Arduç'un hayatına dair tüm bilinmeyen detaylar burada sizleri bekliyor.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olarak biliniyor. 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğan Arduç, emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu, baba tarafından Ordu Fatsa, anne tarafından ise Artvin kökenlidir.

Çocukluk yıllarını yurtdışında geçiren Arduç, 8 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Hayatı boyunca çeşitli şehirlerde eğitim aldı; Sakarya, Gölcük, Bolu ve İstanbul'da okul hayatını sürdürdü. 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle ailesiyle Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı.

Sporla iç içe büyüyen Arduç, aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol ve hentbol gibi branşlarla ilgilendi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk kariyerine Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle adım attı.

BARIŞ ARDUÇ KAÇ YAŞINDA?

Barış Arduç, 1987 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

BARIŞ ARDUÇ NERELİ?

Barış Arduç, İsviçre'de doğmuş olsa da kökeni Türkiye'dir; baba tarafından Ordu Fatsa, anne tarafından Artvinlidir.

BARIŞ ARDUÇ'UN KARİYERİ

Arduç, kariyerine 2011 yılında dizilerde yardımcı rollerle başladı. Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili ve Pis Yedili gibi yapımlarda yer aldıktan sonra 2012'de "Benim İçin Üzülme" dizisinde Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. 2013 yılında "Bugünün Saraylısı" dizisinde Selim Bayraktar karakterini canlandırdı.

2014 yılında sinema dünyasına adım attı; "Sadece Sen" ve "Deliha" filmlerinde rol aldı. 2015 yılında atv'de yayımlanan "Racon: Ailem İçin" dizisinde başrol deneyimi yaşadı ve aynı yıl Star TV'de yayınlanan ve büyük popülerlik kazandıran "Kiralık Aşk" dizisinde Ömer İplikçi karakteriyle Türkiye ve Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi elde etti. Arduç, bu dizinin yanı sıra Derimod markasının reklam yüzü oldu ve farklı projelerde yer aldı.

2019'dan itibaren "Kuzgun", "Çukur" (3. sezon), Netflix dizisi "Kulüp" ve TRT 1 yapımı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizilerinde başrollerde oynayarak kariyerini sağlamlaştırdı. Özellikle "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Sultan Alp Arslan'ı canlandırmasıyla tarihi dizi izleyicisinin dikkatini çekti ve televizyon ekranlarında önemli bir isim haline geldi.

Barış Arduç, hem televizyon hem sinema projelerinde hem de sosyal medya ve reklam kampanyalarında aktif olarak yer alarak günümüzde Türkiye'nin popüler ve çok yönlü oyuncularından biri olarak tanınıyor.