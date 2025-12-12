Türkiye'nin uluslararası finans ve yatırım bankacılığı dünyasında öne çıkan isimlerinden biri olan Banu Merve Başar, sermaye piyasaları alanında yirmi yılı aşkın deneyimiyle tanınan güçlü bir liderdir. Peki, Banu Merve Başar kimdir, ne iş yapıyor? Banu Merve Başar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BANU MERVE BAŞAR KİMDİR?

Bankacılık kariyerine erken dönemde attığı adımlarla dikkat çeken Başar; hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte önemli görevler üstlenmiş, özellikle yatırım bankacılığı, hisse senedi piyasaları ve kurumsal finansman alanlarında uzmanlaşmıştır.

Başar'ın profesyonel yolculuğu, finans sektöründeki derin bilgisini uluslararası deneyimle birleştiren stratejik bir lider profili çizer. Kariyeri boyunca edindiği geniş tecrübe, onu Türkiye'nin ve bölgenin en etkili kadın finans profesyonellerinden biri haline getirmiştir.

BANU MERVE BAŞAR NE İŞ YAPIYOR?

Banu Merve Başar, 2016 yılından bu yana Bank of America Yatırım Bank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bank of America Türkiye Ülke Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bu doğrultuda Bank of America'nın Türkiye'deki tüm yatırım bankacılığı ve kurumsal finans operasyonlarını yönetmekte, şirketin stratejik konumlanmasına yön vermektedir.

Bu görev kapsamında:

Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle yürütülen yatırım bankacılığı süreçlerini yönetmek,

Uluslararası sermaye piyasalarıyla Türkiye arasındaki finansal akışı koordine etmek,

Kurumsal müşterilerle ilişkileri güçlendirmek,

Bank of America'nın küresel stratejilerini Türkiye ölçeğinde hayata geçirmek,

Başar'ın ana sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

Ayrıca, Bank of America bünyesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarına liderlik eden bölgesel konseylerde aktif rol alması, onun kurumsal kültür ve yönetişim alanında da güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Önceki Görevleri:

Bank of America'ya 2010 yılında katılan Başar, burada önemli pozisyonlarda görev yapmıştır:

Merrill Lynch Menkul Değerler Genel Müdürü

Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Satış Başkanı

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Hisse Senedi Satış Piyasaları Eş Başkanı

Bu görevler, onun uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştirmiştir.

Kariyerinin ilk yılları:

Başar, 2001–2010 yılları arasında EFG Istanbul Securities'te Yönetici Ortak olarak hisse senedi satış piyasaları stratejisinin oluşturulmasından sorumluydu. Daha önce ise Bain & Co Strategic Consulting'de danışmanlık yapmış, İktisat Menkul Değerler ve New York merkezli Salomon Smith Barney'de yatırım bankacısı olarak çalışmıştır.

Sosyal ve Kurumsal Aktiviteleri:

Finans kariyerinin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum yapılarında da aktif olan Başar:

Bank of America'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Çeşitlilik & Kapsayıcılık Konseyi üyesidir.

ASHOKA üyesi ve destekçisidir.

TÜSİAD üyesidir.

The American Turkish Society Yönetim Kurulu üyesidir.

Bu yönüyle Başar, yalnızca finans dünyasında değil, toplumsal gelişim projelerinde de etkin bir figürdür.

BANU MERVE BAŞAR KAÇ YAŞINDA?

Banu Merve Başar'ın doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda yer almadığı için kesin yaş bilgisi bulunmamaktadır.

BANU MERVE BAŞAR NERELİ?

Banu Merve Başar'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin net bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

BANU MERVE BAŞAR, SPK BAŞKANI MI OLACAK?

Son dönemde Türkiye finans gündeminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı ile ilgili dikkat çekici bir iddia konuşuluyor: Bazı kulislerde, **Nisan 2026'da görev süresi dolacak mevcut SPK Başkanı Ömer Gönül'ün yerine Bank of America Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Banu Merve Başar'ın getirileceği öne sürüldü. Bu iddia özellikle sosyal medya ve bazı gazeteci paylaşımlarıyla gündeme taşındı.

İddiaların kaynağı olarak gösterilen bazı yorumlar, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmelere dayanıyor. Yazara göre, Banu Merve Başar'ın adı SPK Başkanlığı için konuşulsa da bu durum eleştirilere neden olmuş; benzer bir pozisyona finans dünyasındaki tartışmalı bir kurum yöneticisinin getirilmesinin "kediye ciğer emanet etmek" gibi riskli bir karar olacağı ifade edilmiştir.