Aziz Yıldırım, Türk iş dünyası ve spor camiasında özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla tanınan önemli bir isimdir. Uzun yıllar kulübün yönetiminde aktif rol almış, Fenerbahçe’nin modern dönem yapılanmasında etkili bir figür olmuştur. Peki, Aziz Yıldırım kaç yıl başkanlık yaptı? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu? Detaylar haberimizde.

AZİZ YILDIRIM KAÇ YIL BAŞKANLIK YAPTI?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en uzun süreli başkanlık dönemlerinden biri, Aziz Yıldırım’ın yöneticiliğiyle şekillenmiştir. 1998 ile 2018 yılları arasında kesintisiz şekilde başkanlık görevini sürdüren Yıldırım, toplamda 20 yıl boyunca kulübün başında yer almıştır. Bu uzun dönem, Fenerbahçe tarihindeki en istikrarlı yönetim süreçlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

7 Haziran 2026 tarihinde yapılan seçim sonucuyla yeniden başkan seçildiğine dair bilgiler de kamuoyunda yer almıştır. Bu süreç, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe içindeki yönetim etkisinin devam ettiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bu dönem boyunca kulüp yönetiminde aldığı kararlar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve Fenerbahçe’nin modern dönem yapılanmasında belirleyici rol oynamıştır.

FENERBAHÇE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk futbolunun en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olarak çok sayıda şampiyonluk yaşamıştır. Kulübün kazandığı şampiyonluk sayısı, dönemsel olarak lig yapısı ve resmi organizasyonlara göre farklı kategorilerde değerlendirilmektedir.

Fenerbahçe’nin tarihsel başarı grafiği içerisinde hem lig şampiyonlukları hem de farklı turnuvalarda elde edilen kupalar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüp, Türk futbolunda en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar arasında yer almakta ve her dönem zirve mücadelesinin içinde bulunmaktadır.

Aziz Yıldırım döneminde kazanıldığı belirtilen 92 kupa ise, kulüp tarihindeki toplam başarı grafiğini doğrudan etkileyen önemli bir veri olarak öne çıkmaktadır.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Düzce’de tamamlayan Yıldırım, gençlik yıllarında Düzce Hamidiyespor Kulübü’nde amatör futbol oynamıştır.

Yükseköğrenimini Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde (günümüzde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak tamamlamıştır. Meslek hayatına mühendis olarak başlayan Yıldırım, daha sonra iş dünyasında aktif rol almıştır.

1979 yılında Maktaş Mühendislik firmasını kurarak iş hayatına adım atmış, 1980 yılında DEARSAN Tersanesi’nin sahibi olmuştur. Bu süreçte NATO altyapı projeleri ve askeri gemi tasarımı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle iş geliştirmiştir.

Ayrıca İmsak Savunma, Savtem Savunma, As İnşaat, Asbeton İnşaat, Aly İnşaat, Gülhan Denizcilik, AG Denizcilik ve Şahdem Süt Entegre Hayvancılık gibi birçok şirkette hissedarlık yapmıştır. Yurt dışında da çeşitli şirketlerde pay sahipliği bulunmaktadır.

Servetine ilişkin net bir rakam bulunmamakla birlikte, Forbes Türkiye verilerine göre yaklaşık 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, onu Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında göstermektedir.