Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş planlarını AVM'lerde yapmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin bayram süresince açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini araştırıyor. Özellikle büyük şehirlerde sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelen alışveriş merkezleri, bayram dönemlerinde farklı çalışma saatleriyle hizmet sunabiliyor. Peki, AVM'ler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı 1. günü AVM'ler kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda AVM çalışma saatleri haberimizde.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı süresince genel olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak bayram dönemine özel olarak çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler, ziyaretçi yoğunluğu ve bayram düzeni göz önünde bulundurularak planlanır.

Normal şartlarda sabah saat 10:00'da kapılarını açan AVM'ler, bayram günlerinde daha geç saatlerde açılabiliyor. Bu durum özellikle bayramın ilk günü daha belirgin şekilde görülmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ AVM'LER KAPALI MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü AVM'lerin tamamen kapalı olması genel bir durum değildir. Ancak birçok alışveriş merkezi bu gün için açılış saatlerini ileri alır. Yani sabah saatlerinde kapalı olan AVM'ler, genellikle öğle saatlerine doğru ziyaretçi kabul etmeye başlar.

Bu nedenle "tam gün kapalı" yerine "geç açılış" uygulaması daha yaygın bir model olarak öne çıkmaktadır. Açılış saatleri AVM yönetimine göre değişiklik gösterebileceği için ziyaret öncesinde bilgi almak önemlidir.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Ramazan Bayramı süresince AVM'lerin çalışma saatleri standart düzenden farklılık gösterebilir. Genel çerçevede şu uygulamalar öne çıkar:

Bayramın 1. günü: Geç açılış (genellikle öğle saatleri)

Bayramın 2. ve 3. günü: Normal çalışma saatlerine dönüş

Normal dönemde 10:00'da açılan AVM'lerin bayramda daha geç açılması, hem çalışan düzeni hem de ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak planlanmaktadır.

Ziyaret planı yapmadan önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gitmek istediğiniz AVM ile iletişime geçmeniz önerilir. Böylece olası saat değişikliklerinden etkilenmeden alışverişinizi planlayabilirsiniz.