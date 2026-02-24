Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı, neden bıraktı? Arda Kardeşler neden istifa etti? Trabzonspor Gaziantep spor maçında ne oldu?

Son dönemde Türk futbolunun gündemini meşgul eden önemli gelişmelerden biri, hakem Arda Kardeşler'in aktif hakemlik kariyerine son vermesi oldu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in özel haberine göre; deneyimli hakem, resmen istifa ederek faal hakemlik yaşantısını noktalamış durumda. Peki, Arda Kardeşler hakemliği neden bıraktı? Arda Kardeşler neden istifa etti? Detaylar haberimizde.

ARDA KARDEŞLER HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Arda Kardeşler, hakemlikten ayrılmasının ardından menajerlik sınavına hazırlanacak ve futbolcuları yakından tanıması sayesinde bu alanda kariyerini sürdürecek. Bunun yanı sıra, mühendislik mesleğine de devam ederek iş yaşamını dengeleyecek.

Bu gelişme, Türk futbolu açısından sürpriz sayılabilecek bir karardı ve özellikle son yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçı sonrasında yaşananlar, Kardeşler'in istifasında etkili oldu.

ARDA KARDEŞLER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Arda Kardeşler'in istifasının temel sebepleri, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre; Kardeşler'in son yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçındaki bazı kararları eleştirilmişti. Bu eleştiriler ve maç sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar, hakem üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Beklentisi, bu süreçte kendisine yeni maçların verilmesiydi. Ancak beklenen maç atamaları gerçekleşmeyince, Arda Kardeşler istifa dilekçesini vererek faal hakemlik kariyerini sonlandırdı. Bu karar, özellikle Türk futbolunda hakemlerin üzerindeki baskının ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne serdi.

HAKEMLİKTEN MENAJERLİĞE GEÇİŞ

Arda Kardeşler, futbolcularla olan yakın ilişkisi ve saha deneyimi sayesinde menajerlik alanında da aktif rol almayı planlıyor. Hakemliğin getirdiği disiplin ve saha bilgisi, Kardeşler'in yeni kariyer yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Menajerlik sınavına hazırlanırken aynı zamanda mühendislik mesleğini de sürdürecek olması, çok yönlü bir kariyer planının işaretlerini veriyor.

TRABZONSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇI VE TEPKİLER

Arda Kardeşler'in istifasında belirleyici olan maçın detayları da dikkat çekici. Trabzonspor - Gaziantepspor karşılaşmasında verdiği kararlar, futbol dünyasında tartışma yarattı. Özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri, Kardeşler'in hakemlik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu gelişmeler, Kardeşler'in hakemliğe devam etmesini zorlaştıran etkenler olarak öne çıktı.