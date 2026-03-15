La Liga'nın 28. haftasında, Arda Güler, Real Madrid formasıyla Elche karşısında tarihi bir gole imza attı. Karşılaşmanın 4-1'lik galibiyetle sonuçlanmasının ardından dikkatleri çeken an, Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı 68 metrelik gol oldu. Peki, Arda Güler'in golü Puskas ödülünü kazanır mı? Puskas ödülü nedir? Puskas ödülü ne zaman verilecek? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KAZANIR MI?

Bu gol, sadece maçın değil, La Liga tarihinin de en uzak mesafeden atılan gollerinden biri olarak kayıtlara geçti. İspanya basını, Arda Güler'in performansını "Bernabeu'yu büyüleyen sihirli dokunuş" olarak nitelendirirken, golün yılın en güzel golleri arasında olduğunu ve Puskas Ödülü'ne aday olabileceğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir şekilde, "Bunu evde denemeyin" notunu düştü ve genç futbolcunun özgüveni ile yeteneği bir kez daha gözler önüne serildi.

PUSKAS ÖDÜLÜ NEDİR?

Puskas Ödülü, FIFA tarafından her yıl verilen ve "yılın en güzel golünü" atan futbolcuya takdim edilen prestijli bir ödüldür. 2009 yılında başlatılan bu ödül, adını Ferenc Puskás'tan alır. Ödül, golün estetik değeri, teknik zorluğu ve oyuna katkısı göz önünde bulundurularak belirlenir.

Arda Güler'in Elche'ye attığı gol, sadece mesafe bakımından değil, yaratıcılık ve teknik açıdan da Puskas Ödülü kriterlerini karşılıyor. Genç futbolcunun kendi yarı sahasından attığı bu gol, sol ayağıyla yapılmış ve kalecinin konumunu ustaca kullanarak ağlarla buluşturulmuş. Bu açıdan, golün FIFA Puskas Ödülü'ne aday olma ihtimali oldukça yüksek.

İspanyol basını da Arda Güler'in bu golünü Puskas Ödülü'ne uygun buluyor:

Marca: "Arda Güler, Bernabeu'yu büyüledi; attığı gol, Puskas Ödülü'nün favorilerinden biri."

Mundo Deportivo: "Kendi yarı sahasından 60 metreden fazla bir gol atmakla övünebilecek çok az oyuncu var; Arda Güler bunu yaptı."

Cadena SER: "Güler'in sol ayağıyla yaptığı vuruş, Puskas Ödülü'ne layık bir performans."

PUSKAS ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

FIFA Puskas Ödülü, her yıl Aralık ayında düzenlenen FIFA The Best ödül töreni sırasında açıklanır. Bu tören, yılın en iyi futbolcularını, teknik direktörlerini ve çeşitli kategorilerdeki ödülleri duyurmak için global çapta organize edilir.

Arda Güler'in golü,Puskas Ödülü için şimdiden aday gösterilen en dikkat çekici gollerden biri olarak öne çıkıyor. Ödül, sadece golün güzelliğine değil, aynı zamanda golün oyunun gidişatına etkisine ve yaratıcılığına da bakarak seçiliyor. La Liga tarihine geçen bu 68 metrelik gol, genç yıldızın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve FIFA tarafından yapılacak oylama sürecinde büyük ilgi görecek.