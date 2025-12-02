Haberler

Aras Kargo'nun sahibi kim? Barış Baran Aras kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Türkiye'nin lojistik sektöründe öncü konumda olan Aras Kargo, sadece güçlü dağıtım ağıyla değil, aynı zamanda stratejik yönetim anlayışıyla da dikkat çekiyor. Peki, Aras Kargo'nun sahibi kim? Barış Baran Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Baran Aras evli mi, boşandı mı? Detaylar...

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Aras Kargo'nun arkasındaki isim Barış Baran Aras, iş dünyasında hem aile mirasını devralan hem de modern yönetim anlayışıyla holdingi büyüten bir lider olarak öne çıkıyor. Peki, Aras Kargo'nun sahibi kim? Barış Baran Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Baran Aras evli mi, boşandı mı? Detaylar haberimizde!

ARAS KARGO'NUN SAHİBİ KİM?

Aras Kargo, Türkiye'nin en yaygın dağıtım ağına sahip lojistik firmalarından biri olarak öne çıkıyor. 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan şirket, yıllar içinde yurtiçi dağıtım liderliğine ulaşarak sektörün öncü isimlerinden biri haline geldi. 2013 yılında Aras Holding, Aras Kargo'nun yüzde 25'lik hissesini Avusturya Posta'ya satarak uluslararası bir ortaklığa imza attı. Bu adım, şirketin operasyonel gücünü ve uluslararası bağlantılarını güçlendirdi.

2020 yılı itibarıyla Avusturya Posta, Aras Kargo'daki hisselerini yüzde 80'e yükseltirken, yönetimde Barış Baran Aras yüzde 20 hisse ile aktif rol oynamaya devam etti. Günümüzde Aras Kargo'nun liderliğinde, dijital dönüşüm ve inovatif lojistik çözümleri ön planda tutuluyor. Pandemi döneminde teslimat hacminin artması ve e-ticaretin büyümesi, şirketin Türkiye genelindeki etkinliğini daha da artırdı.

Aras Kargo'nun sahibi kim? Barış Baran Aras kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

BARIŞ BARAN ARAS KİMDİR?

Barış Baran Aras, Aras Holding'in ikinci kuşak temsilcisi olarak aile mirasını devraldı. 1 Temmuz 1982'de Ankara'da doğan Aras, eğitim hayatını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine DHL Express Türkiye İnsan Kaynakları departmanında adım attıktan sonra, aile şirketi Aras Holding'e katılarak çeşitli görevler üstlendi.

2013 yılında Aras Kargo'nun yüzde 25'lik hissesinin Avusturya Posta'ya satılmasıyla birlikte, Barış Baran Aras'ın holding içindeki sorumlulukları arttı. 2020'de Avusturya Posta'nın hissesini yüzde 80'e yükseltmesiyle şirketin yapısı değişti; Aras, yüzde 20 hisse ile yönetim kurulunda aktif rol aldı.

Barış Baran Aras, Aras Holding bünyesindeki Fillo Lojistik, Arlo Lojistik ve Aras Akaryakıt gibi şirketlerin İcra Kurulu Başkanı olarak dijital dönüşüm ve büyüme projelerine liderlik ediyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alan Aras, çevre dostu uygulamalar ve kadın istihdamını destekleyen girişimlerle sektörde örnek teşkil ediyor.

BARIŞ BARAN ARAS KAÇ YAŞINDA?

Barış Baran Aras, 1 Temmuz 1982 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşına rağmen stratejik iş kararları ve yenilikçi yaklaşımı ile Aras Holding'i önemli bir büyüme dönemine taşıdı. 7 yıl içinde holdingi 12 kat büyütmeyi başaran Aras, sektördeki yatırımları ve yönetim becerileriyle dikkat çekiyor.

BARIŞ BARAN ARAS NERELİ?

Barış Baran Aras, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur. Ankara'da başlayan hayat yolculuğu, onu hem akademik hem de iş dünyasında başarılı bir konuma taşıdı. Ailesinin kurduğu Aras Holding'in yönetiminde etkin bir rol üstlenen Aras, Ankara'dan çıkan iş dünyası temsilcilerinin Türkiye çapında ve uluslararası alanda etkili olabileceğinin en somut örneklerinden biridir.

BARIŞ BARAN EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Barış Baran Aras ile Elif İnci Aras, 8?Mayıs?2025'te Beykoz 3. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.Mahkeme kararına göre, çiftin oğulları Atlas Celal Aras'ın velayeti anne Elif İnci Aras'a verildi; ayrıca birlikte yaşadıkları Beykoz'daki konut anne ve çocuk için bırakıldı.

