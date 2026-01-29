ANLIK ALTIN FİYATLARI: 29 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik hafta ortasında da hız kesmeden devam ediyor. 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla hem yatırımcılar hem de altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 29 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Detaylar haberimizde.

29 OCAK ANLIK ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmişken, karar sonrası oluşan görünüm altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oldu.

Fed'in para politikasına ilişkin verdiği sinyallerin ardından, altın fiyatlarında gün içerisinde dalgalı bir seyir izleniyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle 29 Ocak anlık altın fiyatları, yatırımcıların radarında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde en çok işlem gören altın türlerinden biri olan gram altın, 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Döviz kurundaki hareketler ve ons altın fiyatındaki değişim, gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor.

Gram altın alış fiyatı 7.741,27 TL

Gram altın satış fiyatı 7.742,18 TL

Uzmanlar, gram altın fiyatlarının kısa vadede küresel gelişmelere duyarlı olmaya devam edeceğini belirtirken, anlık fiyat değişimlerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonlarının vazgeçilmezi ve küçük ölçekli yatırımcıların sıkça tercih ettiği çeyrek altın, 29 Ocak itibarıyla yükseliş eğilimini koruyor. Özellikle fiziki altın talebinin canlı kalması, çeyrek altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 12.999,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 13.131,00 TL

Çeyrek altın, uzun vadeli yatırım yerine daha çok tasarruf ve hediye amaçlı tercih edilirken, fiyat farkları alım-satım yapanlar için önem taşıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek altına göre daha yüksek tutarlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar yarım altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla yarım altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Altın piyasasında yaşanan genel hareketlilik, yarım altın fiyatlarının da ons ve gram altınla paralel bir seyir izlemesine neden oluyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği tam altın (Cumhuriyet altını), 29 Ocak'ta dikkat çeken seviyelerde işlem görüyor. Büyük yatırımcıların yanı sıra birikim amaçlı alımlarda da tercih edilen Cumhuriyet altını, piyasalardaki belirsizlikten etkileniyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 50.377,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 51.136,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatları, hem gram altın hem de ons altındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Takı ve yatırım amaçlı alımların gözdesi olan 22 ayar bilezik, iç piyasada en çok fiyatı takip edilen altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor. İşçilik maliyetleri ve altının gram fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

22 ayar bilezik alış fiyatı 7.255,27 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı 7.606,77 TL

Özellikle fiziki altın alımında 22 ayar bilezik, hem kullanım hem de değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI VE PİYASAYA ETKİSİ

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın, Fed'in faiz kararı sonrası dalgalı bir görünüm sergiliyor. Bu dalgalanma, doğrudan iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıyor.

Ons altın alış fiyatı 5.536,73 USD

Ons altın satış fiyatı 5.537,63 USD

Ons altındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde gram altın ve diğer altın türlerinin seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.