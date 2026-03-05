Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak uygulanacak eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi avantajları neler, akaryakıt daha ucuz mu olacak?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, bir kez daha gündemi hareketlendirdi. Geçtiğimiz günlerde devreye alınan eşel mobil sistemi tam olarak ne anlama geliyor? Bu sistem nasıl çalışıyor ve pompa fiyatlarına etkisi ne olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışların vatandaşlara doğrudan yansımasını sınırlamak amacıyla devreye alınan bir vergi düzenlemesidir. Bu sistemde, petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıt ürünlerinde oluşabilecek artışların belirli bir oranı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanır. Böylece fiyat artışının tamamı pompaya yansıtılmaz, vatandaşların bütçesi korunur.

Örneğin, benzinde litre başına 14,8277 TL, motorinde litre başına 13,9006 TL ve LPG'de kilogram başına 11,3830 TL'ye kadar indirim yapılabilir.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELER?

Eşel mobil sisteminin avantajları şunlardır:

Fiyat artışının sınırlanması: Akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki artışların tamamı pompaya yansıtılmaz; sadece belirli bir kısmı tüketiciye yansır.

Enflasyon kontrolü: Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiye yansıması azaltılarak enflasyon üzerindeki baskı hafifletilir.

Vatandaş bütçesinin korunması: ÖTV indirimi sayesinde tüketici, büyük fiyat artışlarından etkilenmez.

Esnek uygulama: Hem fiyat yükseldiğinde ÖTV indirilir, hem de fiyat düştüğünde ÖTV artırılabilir (ancak 2 Mart tarihindeki ÖTV'yi geçmez).

AKARYAKIT DAHA UCUZ MU OLACAK?

Eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatları doğrudan ucuzlamaz, ancak fiyat artışları sınırlanır. Örneğin, petrol fiyatlarındaki 10 liralık artışın yalnızca 2,5 lirası pompaya yansır, geri kalan 7,5 lira ÖTV'den karşılanır. Böylece tüketici, piyasa fiyatlarındaki yükselişten daha az etkilenmiş olur.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Sistem geçici olarak uygulanacak şekilde kararlaştırılmıştır. Başlangıç tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlenmiş olup, uygulamanın süresi ve devamı jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.