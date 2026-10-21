Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a girişi neden yasaklandı, Ahmet Çakar ne dedi?

Bakü yönetimi, giriş yasağının gerekçesi olarak listedeki kişilerin sosyal medya ve internet platformlarındaki açıklamalarını gösterdi. Ancak Ahmet Çakar’ın hangi sözleri nedeniyle listeye alındığına dair kişi bazında bir açıklama yapılmadı. Adını listede gören Çakar ise karara şaşırdığını belirterek Azerbaycan Büyükelçiliği’nden açıklama istedi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar.

AZERBAYCAN 31 TÜRK VATANDAŞINA GİRİŞ YASAĞI GETİRDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı açıklamasıyla 31 Türk vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Listede siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar ve spor dünyasından isimler bir arada yer aldı.

AHMET ÇAKAR’IN AZERBAYCAN’A GİRİŞİ NEDEN YASAKLANDI?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak listedeki kişilerin sosyal medya ve internet platformlarında Azerbaycan’ın egemenliğini, milli güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef aldığı öne sürülen açıklamalarını gösterdi. Ancak bakanlığın açıklamasında, Ahmet Çakar da dahil olmak üzere listedeki kişilerin hangi söz veya paylaşımları nedeniyle yasak kapsamına alındığına ilişkin somut bir örnek paylaşılmadı. Bu nedenle Çakar’ın listeye alınma gerekçesi şu an için netlik kazanmış değil.

AHMET ÇAKAR NE DEDİ?

Adının listede yer aldığını öğrenen Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından iki paylaşım yaptı. İlk paylaşımında doğrudan Azerbaycan Büyükelçiliği’ne seslenen Çakar, ülkeye girişinin neden yasaklandığını sordu ve kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi. İkinci paylaşımında ise Azerbaycan hakkında olumsuz bir açıklamasının bulunmadığını savunarak “Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki” ifadesiyle karara tepki gösterdi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Giriş yasağı getirilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş, iktisatçı ve siyasetçi Aydın Binboğa ile eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın bulunuyor. Listede ayrıca Yeni Şafak yazarları Yusuf Kaplan ve İsmail Kılıçarslan ile Fatin Dağıstanlı’nın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci yer alıyor. Farklı siyasi ve ideolojik çevrelerden isimlerin aynı listede bulunması dikkat çekti.

FATİH ERBAKAN’DAN TEPKİ

Listede yer alan isimlerden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da karara tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Erbakan, kararın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yönelik açıklamalarda bulundu.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 doğumlu eski futbol hakemi ve spor yorumcusu. Tıp eğitimi de alan Çakar, hakemlik kariyerinin ardından uzun yıllardır televizyon programlarında spor yorumculuğu yapıyor. Sıra dışı çıkışları ve iddialı yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Çakar, bu kez spor dışındaki bir gelişmeyle adından söz ettirdi.

GÖZLER AZERBAYCAN’IN AÇIKLAMASINDA

Ahmet Çakar’ın açıklama talebinin ardından gözler, Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bu soruya yanıt verip vermeyeceğine çevrildi. Bakü yönetiminden listedeki isimlerle ilgili kişi bazında bir açıklama yapılması halinde, Çakar’ın neden yasak kapsamına alındığı da netlik kazanacak.