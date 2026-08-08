A SPOR CANLI İZLE (TRABZONSPOR GÖZTEPE) A SPOR kesintisiz donmadan Trabzonspor Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati ise 20.00 olarak belirlendi. Peki, A SPOR kesintisiz donmadan Trabzonspor Göztepe maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar...

A SPOR CANLI İZLE

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi A Spor ekranlarından takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın saati 20.00 olarak açıklandı.

A SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Göztepe-Trabzonspor hazırlık karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen izleyicilerin 20.00'de A Spor ekranlarını açması gerekiyor. Mücadele A Spor tarafından canlı yayınlanacağı için karşılaşma, kanalın televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek.

A Spor'u uydu üzerinden izleyen futbolseverler ise kanalın frekans bilgilerini kullanarak yayın ayarlarını kontrol edebilir. Özellikle maç öncesinde kanalın yayınını bulmakta sorun yaşayan izleyicilerin uydu alıcısındaki frekans bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesi önem taşıyor.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Verilen bilgilere göre A Spor yayınını takip etmek için kullanılabilecek teknik değerler şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Alternatif frekans: 12054 MHz

Polarizasyon: H - Yatay

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

FEC: 5/6

Bu değerler üzerinden A Spor kanalının uydu yayınını kontrol etmek mümkün.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu nedenle mücadeleyi kaçırmak istemeyen izleyicilerin maç saatinden önce A Spor yayınını kontrol etmeleri yeterli olacak. Karşılaşmanın başlangıç saati 20.00 olarak belirlenmiş durumda.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının yayıncısı A Spor olacak. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.