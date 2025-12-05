30 bin TL seyyanen zam iptal mi edildi? SON DAKİKA! 30 bin TL seyyanen zam neden iptal edildi?

Kamuda çalışan üst düzey yöneticiler ve uzman personel için planlanan 30 bin TL seyyanen zam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen, kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler ve siyasi uzlaşmazlıklar sonucunda geri çekildi. Peki, 30 bin TL seyyanen zam iptal mi edildi? 30 bin TL seyyanen zam neden iptal edildi? Detaylar haberimizde!

30 BİN TL SEYYANEN ZAM İPTAL Mİ EDİLDİ?

Kamuda üst düzey yöneticilere yönelik planlanan 30 bin TL seyyanen zam düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen kamuoyundan gelen tepkiler sonrası geri çekildi. AK Parti tarafından önerilen ve sadece üst düzey bürokrat ile yönetici kadrolarını kapsayan bu zam, Genel Kurul'a sunulmadan önce iptal edilmiş oldu.

Söz konusu düzenlemenin amacı, nitelikli kamu personelinin özel sektöre kaymasını önlemek olarak belirtilmişti. Ancak, teklifin yalnızca az sayıda personeli kapsaması ve "eşitlik" ilkesine aykırı olduğu eleştirileri, düzenlemenin geri çekilmesinde etkili oldu.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber" diyerek, teklifin Genel Kurul'a sunulmayacağını duyurdu.

30 BİN TL SEYYANEN ZAM GERİ Mİ ÇEVRİLDİ?

Evet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 30 bin TL seyyanen zam teklifi, gelen eleştiriler ve siyasi uzlaşmazlıklar nedeniyle geri çevrildi. CHP tarafından, "taşradaki memurlar da yararlansın" yönündeki talepler üzerine bir uzlaşma sağlanamayınca, AK Parti düzenlemeyi Genel Kurul'a taşımaktan vazgeçti.

Bu geri çekilme, memurlar arasında beklenen ekonomik avantajın gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Düzenlemenin geri çevrilmesi ile birlikte kamuda maaş artışı yalnızca mevcut düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek.

30 BİN TL SEYYANEN ZAM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Düzenlemenin iptal edilmesinin temel nedenleri şunlardır:

Eşitlik Endişesi: Zam yalnızca üst düzey yöneticileri kapsadığı için kamuoyu ve sendikalar tarafından eleştirildi.

Çalışma Barışının Bozulması: Küçük bir grup memurun avantaj sağlaması, kurum içi çalışma barışını olumsuz etkileyeceği düşüncesi ile geri çekildi.

Siyasi Uzlaşmazlık: CHP'nin taşradaki memurların da yararlanması yönündeki talepleri karşılanamayınca, teklif Genel Kurul'a sunulmadı.

Uzmanlar, düzenlemenin sadece belirli bir kadroyu kapsaması nedeniyle kamu çalışanları arasında adaletsizlik algısı oluşturduğunu vurguluyor.

30 BİN TL SEYYANEN ZAM KİMLERİ KAPSAYACAKTI?

Planlanan 30 bin TL seyyanen zamdan yararlanacak kadrolar oldukça sınırlıydı ve çoğunlukla üst düzey yöneticiler ile uzman personeli kapsıyordu. Zamdan yararlanacak gruplar şu şekilde belirlenmişti:

1. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler

Diyanet İşleri Başkanı ve Yardımcıları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Genel Müdürler, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri ve Müsteşarlık Müşavirleri

İl müdürleri ve bölge müdürleri, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü

2. MERKEZ TEŞKİLATINDA UZMAN PERSONEL

Başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör, iç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları

Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde uzman ve yardımcıları

3. CUMHURBAŞKANLIĞI VE DİĞER YÜKSEK GÖREVLER

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanları

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri

MİAH sınıfı merkezi görevliler, Valiler, Kurul Başkanları, Genel Müdürler

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan üst düzey personel

Bu detaylar, düzenlemenin yalnızca belirli bir kadroyu kapsadığını ve kamudaki genel çalışan kitlesini etkilemediğini ortaya koyuyor.