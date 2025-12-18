2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret bugün belli olur mu, ne zaman belli olacak?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, işçi, işveren ve devlet temsilcilerini bir araya getirerek yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi sürecini yönetiyor. Peki, Asgari ücret bugün belli olur mu, ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA

İlk toplantı 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ heyeti yer almadı. İşveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı ilk görüşmede, masaya yatırılan konular arasında enflasyon oranları, geçim şartları ve işverenlerin ekonomik yükleri oldu. İşçi temsilcileri, toplantılarda yeterince temsil edilmediklerini vurgulayarak komisyondaki yapısal değişiklikler olmadan katılım göstermeyeceklerini açıkladı.

Bu süreçte bakanlık, sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarını işletmeye devam edeceğini belirterek, işçi ve işveren görüşlerini titizlikle değerlendiriyor. 2026 asgari ücret zammı için öngörüler ve pazarlıklar, önümüzdeki günlerde netleşecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirileceği ve komisyon başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın yürüteceği bildirildi.

Bu toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin görüşleri ele alınacak. Toplantının saat 14.00'te başlaması, medyada ve sosyal platformlarda "asgari ücret toplantısı saat kaçta?" sorusunun gündemde olmasına neden oldu.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Bakan Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, sürecin devam edeceğini ve HAK-İŞ ile de sosyal diyalog mekanizmasının işletileceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının hem enflasyona ezilmeyecek hem de ekonomik büyümeyi engellemeyecek bir ortak noktada anlaşacaklarını vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ikinci toplantıya katılmayacaklarını belirtse de bunun süreci sabote etmek anlamına gelmediğini söyledi. Atalay ayrıca, asgari ücretin artık geçim ücreti haline geldiğine dikkat çekti ve komisyonda yer almalarına karşın asgari ücret belirleme noktasında yetkilerinin olmadığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTIDA NELER OLDU?

12 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda, işçi kesiminin temsilcisi TÜRK-İŞ heyeti bulunmadı. İşveren ve hükümet temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli olarak ekonomik göstergeler ve asgari ücretin işverenler üzerindeki etkileri tartışıldı.

TÜRK-İŞ, ilk toplantı öncesinde hazırladığı raporu bakanlığa sundu. Raporda, komisyonun yapısal eksiklikleri ve taleplerine dair detaylar yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, raporu bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sunarak, yapısal değişiklikler olmadan masaya oturmayacaklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, işçi temsilcilerinin görüşlerini almaya devam edeceklerini ve sosyal diyalog sürecini işletmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu yaklaşım, sürecin hem şeffaf hem de kapsayıcı yürütülmesini sağlamak açısından önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLUR MU?

Asgari ücretin bugün netleşmesi beklenmiyor. 18 Aralık 2025 tarihinde yapılacak ikinci toplantı, belirleyici adım olacak. İşçi ve işveren kesimlerinin görüşlerinin tamamlanmasının ardından, komisyonda son değerlendirmeler yapılacak. Bu nedenle 2026 asgari ücret zammının açıklanması için birkaç gün daha beklenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammının kesinleşmesi, ikinci toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulacak. Bakanlık ve komisyon, işçi ve işveren kesimlerinin taleplerini dikkate alarak adil bir karar almak için titiz bir süreç yürütüyor.

Uzmanlar, asgari ücretin 2026 yılında işçilerin geçim şartlarını iyileştirecek şekilde belirlenmesini ve ekonomik dengeleri bozmayacak bir seviyede açıklanacağını öngörüyor. Kesin rakamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantının ardından resmi olarak paylaşılacak.