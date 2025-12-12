Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret için geri sayım başladı. Ekonomik göstergeler, enflasyon verileri, işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri ile hükümetin bütçe beklentileri bu yıl daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleştirilecek.

Bu toplantı, 2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi adına atılacak ilk resmi adım niteliğini taşıyor. Toplantıda hem mevcut ekonomik veriler masaya yatırılacak hem de işçi, işveren ve hükümet arasında yılın zam oranına ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak.

Komisyonun aralık ayı boyunca en az 3 toplantı yapması, uzlaşma sağlanması halinde ocak ayı gelmeden yeni ücretin ilan edilmesi bekleniyor. Ancak son yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle pazarlık süreçleri daha zorlu geçiyor; bu da komisyon görüşmelerinin birkaç oturumda tamamlanmasını güçleştiriyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA TOPLANTIDA KİMLER OLACAK?

Bu yıl komisyonun yapısı, toplantılar kadar dikkat çekiyor. Nedeni ise Türk-İş'in mevcut komisyon bileşimiyle toplantılara katılmayacağını açıklaması.

Hükümet kanadından gelen öneriye göre komisyonun 5 işçi, 5 işveren, 1 hükümet temsilcisi formatı ile toplanması planlanıyor. Ancak Türk-İş'in katılım göstermemesi halinde tablo değişiyor.

Olası iki senaryo şöyle:

1. Türk-İş katılırsa:

5 işçi temsilcisi

5 işveren temsilcisi

1 hükümet temsilcisi

Bu durumda komisyon klasik 11 kişilik yapısıyla toplanacak.

2. Türk-İş katılmazsa:

Hükümeti temsilen 5 üye

İşveren tarafını temsilen 5 üye

Toplam 10 kişiyle toplantı yapılacak ve işçi kanadı masada temsil edilmeyecek.

Bu olasılık, 2026 asgari ücret tartışmalarının en dikkat çekici başlıklarından biri. Çünkü işçi tarafının masada olmaması, görüşmelerin hem demokratik meşruiyeti hem de çıkacak kararın toplumsal kabulü açısından önemli tartışmalar yaratabilir.

2026 OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesinde en kritik ölçüt, enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri oluyor.

Mevcut Durum (2025 Aralık öncesi tablo):

Net asgari ücret: 22.104 TL

Türk-İş Kasım 2025 verileri:

Dört kişilik ailenin açlık sınırı: 29.828 TL

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti: 38.752 TL

Bu veriler, mevcut asgari ücret ile çalışanların temel harcama düzeyi arasındaki farkın giderek açıldığını ortaya koyuyor. Açlık sınırının dahi altında kalan bir asgari ücret nedeniyle 2026 için yapılacak zam, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor.

Zam Senaryoları

Ekonomistlerin ve kurumların verilerine göre enflasyon 2025 Kasım ayı itibarıyla yıllık %31,07 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası ise yıl sonu için %31–33 aralığında bir tahmin paylaşıyor.

Bu çerçevede komisyon masasında en çok konuşulan zam alternatifleri şöyle:

%25 zam:

Yeni net asgari ücret 27.630 TL

%30 zam:

Yeni net asgari ücret 28.700 TL

Geçtiğimiz yıl (2024'ten 2025'e geçişte) asgari ücret artışında, yıl içi enflasyon tahmini ile sonraki yıl hedeflerinin ortalaması dikkate alınmıştı. Bu nedenle, benzer bir metodoloji kullanılırsa 2026 asgari ücret artış oranının %30'un birkaç puan altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Asgari ücret Şubat 2026'ya kadar daha da eriyebilir

Ekonomistler, Türk-İş'in hesapladığı açlık sınırının, yeni ücretin hesaplara yatacağı Şubat 2026 dönemine kadar daha da yükseleceğini öngörüyor. Bu da işçi kesiminin daha yüksek bir zam oranı talep etmesine yol açabilir.