Güzellik koçu Özkaya, Diyarbakır'da güzelliğe yeni soluk getirdi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da güzellik sektörüne yenilikleri kazandırarak adından sıkça bahsettiren güzellik koçu Semra Özkaya, uluslararası yeni çıkan ürünlerin ilk durağı oldu.

Diyarbakır'da güzellik sektöründe 'Kaşların prensesi' olarak bilinen güzellik koçu Semra Özkaya, uluslararası yeni çıkan bakım ürünlerini Diyarbakır'a getirmeye devam ediyor. Güzelliğin ilk durağı olarak kendi kurduğu güzellik merkezinde danışanlarına profesyonel el bakımı, medikal manikür, protez tırnak, kalıcı oje, makeup, Hollywood cilt bakımı, kaş ve kirpik tasarımı gibi çeşitli hizmetler vererek kadınların güzelliğine güzellik katıyor. Uyguladıkları işlemlerde organik ürünler kullanarak, malzeme kalitesinden asla taviz vermediklerini söyleyen Özkaya, sektördeki gelişmeleri uluslararası alanlarda takip ederek yeni çıkan ürün ve uygulamaları stüdyolarında getirdiklerini kaydetti. Özkaya, "Olmazsa olmazım hijyenden asla taviz vermediğimizi belirtmek isterim, Başarı, 'baş' olmak için 'arı' gibi çalışmak gerekir. Sevgili danışanlarıma güzellik bir bütündür yaklaşımı ile bakarak onlara gerekli işlemlerden önce tasarımlarla yardımcı olup, danışanlarımız stüdyomuzdan ayrılırken kesinlikle mutlu olarak ayrılmalarını sağlamak en büyük hedefimizdir. Güzelliği bütüncül yaklaşım ile değerlendirip danışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yaparak güzellik koçluğu hizmeti vermekteyiz. Ameliyat olmak istemiyorum ama gençleşmek, estetik ve doğal görünmek istiyorum diyorsanız eğer iletişim kanallarımız ile bizden randevu alarak bizimle görüşmelisiniz. Güzelliğinizi bizimle keşfetmeye hazırsanız sizleri de stüdyomuza bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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