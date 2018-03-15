Güven Göleti Tesisi Bitme Aşamasında

Samsun'un Kavak ilçesinde yangında küle dönen ve hemen yenisinin yapımına başlanan Güven Göleti Tesisi bitme aşamasına geldi.

Güven Göleti Tesisinin yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Güven Göleti Tesisinin gelecek aylarda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Güven Göleti'ne yapılan tesisin vatandaşlara 24 saat aralıksız hizmet sunacağını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, "Tesisimiz Samsun Ankara yolu güzergahı üzerinde bulunduğu için daha fazla insana hizmet verecektir. Tesis gelecek misafirlerin hoş bir biçimde vakit geçirebilmelerini sağlayabilecek bir biçimde donatılmaktadır. 7/24 açık olacak tesis, vatandaşlarımızın daha elit ve konforlu ortamlarda vakit geçirebilmeleri için en küçük ayrıntılar dahi hesap edilerek yapılıyor" diye konuştu.

"Tesis sayımız gün geçtikçe çoğaldı"

Kavaklıların eskiden dinlenebilmek için Samsun'daki tesislere gittiklerini ama son yıllarda Kavak'ta yaptıkları çalışmalar ile bunu tersine çevirerek Samsun ve çevre ilçelerdeki insanların Kavak'a gelmesini sağladıklarını belirten Sarıcaoğlu, "Eskiden hemşehrilerimiz kafalarını dinleyebilmeleri için Samsun'daki sosyal tesislere giderlerdi çünkü Kavak'ta tesis yoktu. Göreve geldiğimiz günden bu yana yatırımlarımızla tesis sayımız gün geçtikçe çoğaldı. Yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Güven Göleti Tesisimiz ile ilçemiz bu alanda daha zenginleşti. Önümüzdeki aylarda doğal ortamı bozmadan yaptığımız tesisi hizmete açıyor olmaktan büyük mutluluk duyacağım" dedi. - SAMSUN