"Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu

"3'e 3 Maça Var mısın?" sloganıyla gerçekleştirilen "Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", 15-20 yaş ve 20 yaş üstü olmak üzere Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlendi.