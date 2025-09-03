Gürcistan Türkiye maçı şifresiz mi?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk mücadelesini Gürcistan deplasmanında yapacak. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada millilerin kadrosu şimdiden futbolseverlerin gündeminde. Türkiye, bu grupta Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası bileti için kıyasıya rekabet edecek. E Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan, sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun ikinci sınavında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gürcistan – Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekrana gelecek? Karşılaşma şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte, merak edilen detaylar ve Gürcistan – Türkiye maç kadrosu…

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma, 4 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN KATILIM KRİTERLERİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 ülke sahne alacak. Avrupa kıtasından ise elemeler sonunda 16 takım turnuvada yer alma hakkı kazanacak.

AVRUPA ELEMELERİNDE GRUP LİDERLERİ AVANTAJLI

Kasım ayında tamamlanacak elemelerde gruplarını birinci sırada bitiren 12 ülke, doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Böylece grup liderleri, ekstra maç oynamadan turnuvaya katılma fırsatını elde edecek.

PLAY-OFF SÜRECİ VE SON 4 TAKIMIN BELİRLENMESİ

Dünya Kupası için kalan 4 kontenjan ise play-off etabında belirlenecek. Bu aşamada, 12 grup ikincisine ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 ekiple birlikte toplam 16 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları, Mart 2026'da yapılacak.