Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti

Hükümet, başkent Tiflis'te 4 gündür devam eden gösterilerdeki protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul ederek çoğunluk sisteminden nispi temsil sistemine geçti.

Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti

Hükümet, başkent Tiflis'te 4 gündür devam eden gösterilerdeki protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul ederek çoğunluk sisteminden nispi temsil sistemine geçti.

Kaynak: Dunya.com

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