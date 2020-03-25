Gürcistan'da koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine başlandı.
25.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine başlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA