Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
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Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira

Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Ekonomi

ALMANYA'da yaşayan Muzaffer Bilkoç (55) geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passiflora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu.

ALMANYA'da yaşayan Muzaffer Bilkoç (55) geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passiflora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu. Bilkoç'un bu yıl ilk hasadını yaptığı ürünler kalitesine göre kilosu toptan 40 ila 75 lira arasında alıcı bulurken, market fiyatı ise yaklaşık 100 lira oldu. Muzaffer Bilkoç, "Verimli bir sezon olacak" dedi. 

Almanya'nın Stuttgart şehrinin Markdorf kabasında yaşayan, inşaat işi ve sendika başkanlığı yapan Muzaffer Bilkoç, passiflora yetiştirmek için Türkiye'ye geldi. Bölgede tropikal meyve üretimi yapan Mustafa Ezici ile Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde geçen yıl 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekar passiflora bahçesi kuran Bilkoç, bu yıl ilk ürünlerinin hasadını yaptı. İlk ürünler bahçede kalitesine göre 40 ila 75 lira arasında toptan alıcı buldu.

Muzaffer Bilkoç'un passiflora bahçesinde yaklaşık 4 bin 500 ağaç bulunuyor. Passifloranın fide ekimi yan yana 1,5 metre olurken, sıra aralığı ise 3 metre olarak ayarlanıyor. Örtü altında tellere tutunarak meyve veren ürün, açık alanda ise 3 metre yükseklikte yan yana sıralanmış demir direklere kurulan sistemle yetiştiriliyor. Passiflora meyvesini güneş ışınlarından korumak için gölge tülü kullanılıyor. Ekim ayıyla birlikte 7-9 ay arasında ürün veren passiflora, iki kez hasat yapılıyor. Bakımına göre yıllık yaklaşık 4 ila 6 ton arasında ürün veriyor. Passifloranın 1 fidesi 6 yıl meyve veriyor.'ÜLKEYE BİR DEĞER KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'Muzaffer Bilkoç, "8 ay önce kurduğumuz passiflora bahçemizden ilk hasadımızı yapıyoruz. Verimli bir sezon olacak. Bahçemizi ileri dönük genişletip yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkeye bir değer kazandırmak istiyoruz. Yurt dışına pazarlayacağız. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık, sofralarda yerini bulacak" dedi.'FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR'Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Geçen yıl ekimini yaptığımız passiflora fidelerinden ilk hasadı yapıyoruz. Meyvelerimiz kaliteli. Tanesi 80 gram ile 120 gram arasında ağırlığı var. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık ürünlerimizi sevk ediyoruz. Marketlerde ürünün irisi 100 liradan satılıyor. İhracat da yapacağız başta Almanya ve başka ülkelere. Çok ciddi bir üretim planımız var. Meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Mesela beyne serotonin yayıyor, uykuyu düzenliyor. Çok güzel aromaya sahip ve tadı güzel. Çok faydalı bir meyve" diye konuştu.Passiflora bahçesinde yevmiye usulü çalışmaya gelen ve mesai arkadaşlarına söylediği türkülerle sıkılmadan çalışmalarına katkı sağlayan Durdane Özkaya, ailesine ekonomik yönden katkı sağlamak istediğini anlattı. Passiflora bahçesinde, çocuklarının düğününü yapabilmek için yevmiye usulü çalışan Hürriyet Şahin de, "Buraya çalışmak için geldik. Arkadaşlarla 7-8 kişi günlük gelip gidiyoruz. Ev ekonomimize katkı sağlamak için çalışıyoruz. Oğlanlarımı evlendireceğim. Passiflora işçiliği çok kolay, diğer örtü altı ürünlerden" dedi.PASSİFLORANIN FAYDALARI

Passiflora meyvesi antioksidan görevi görmenin yanında kilo vermeye yardımcı olduğu, depresyona ve strese iyi geldiği, uykusuzluğu giderdiği, serotonin hormonunun yükselmesine yardımcı olduğu, göz sağlığını koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor. 


Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira
Gurbetçinin ilk hasadını yaptığı passifloraların kilosu 75 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut

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