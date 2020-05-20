Gurbetçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Giresun'un Doğankent ilçesinde Belçika'da yaşayan gurbetçi Haydar Akay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin avro bağışladı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde Belçika'da yaşayan gurbetçi Haydar Akay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin avro bağışladı.

Akay, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş'ı makamında ziyaret etti.

Karataş, Akay ile bir süre sohbet etti.

Akay, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla kendisinin de katkıda sunmak adına bin avro bağışladığını söyledi.

Kaymakam Karataş ise desteğinden dolayı Akay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA