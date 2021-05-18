Gupse Özay ağaca çıktı
Yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken Gupse Özay, bu defa sınırı zorladı. Oyuncu, ağaca çıktığı anı Instagram'dan paylaşarak, yazdığı mesajla güldürdü. İşte detaylar...
Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan Gupse Özay, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Barış Arduç'la nikah masasına oturan oyuncu, ağaca çıktı. Agacın üzerinde verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Özay, "Ağaç gördüm mü tırmanırım; salıncak buldum mu sallanırım. Bunu bilin" diye yazdı.
Kaynak: Snob Magazin