Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi

14.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Günyüzü'nde

Günyüzü' nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.

Günyüzü' nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.

Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkanları sunuyor.

Her hafta Cuma günü Covid-19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde 'Kadınlar Hayata Küsmesin' projesi hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çıldır Buz Kulesi Projesi hayata geçiyor
Çıldır Buz Kulesi Projesi hayata geçiyor
Aydın Adliyesi'nde 'E-Duruşma' hayata geçirildi
Aydın Adliyesi'nde 'E-Duruşma' hayata geçirildi
Günyüzü'nde 'Sürü Yönetimi' eğitimi tamamlandı
Günyüzü'nde 'Sürü Yönetimi' eğitimi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:51:11. #1.15#
title