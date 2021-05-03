Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.1952,23BIST ANKARA2.1540,38BIST ANTALYA2.7651,85BIST BALIKESİR2.1931,70BIST BURSA3.0400,42BIST DENIZLI2.2630,10BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.195
|2,23
|BIST ANKARA
|2.154
|0,38
|BIST ANTALYA
|2.765
|1,85
|BIST BALIKESİR
|2.193
|1,70
|BIST BURSA
|3.040
|0,42
|BIST DENIZLI
|2.263
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.496
|1,47
|BIST IZMIR
|3.771
|1,53
|BIST KAYSERI
|10.975
|0,71
|BIST KOCAELI
|3.801
|1,11
|BIST KONYA
|4.712
|-1,23
|BIST TEKIRDAĞ
|11.215
|1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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