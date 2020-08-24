Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.508 1,31
BIST ANKARA 2.022 0,47
BIST ANTALYA 1.261 2,15
BIST BALIKESİR 1.126 0,36
BIST BURSA 2.
24.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.508
|1,31
|BIST ANKARA
|2.022
|0,47
|BIST ANTALYA
|1.261
|2,15
|BIST BALIKESİR
|1.126
|0,36
|BIST BURSA
|2.459
|0,52
|BIST DENIZLI
|2.337
|0,09
|BIST ISTANBUL
|1.169
|0,78
|BIST IZMIR
|2.426
|0,74
|BIST KAYSERI
|5.261
|-0,62
|BIST KOCAELI
|2.446
|1,35
|BIST KONYA
|1.600
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|7.281
|0,75
Kaynak: AA