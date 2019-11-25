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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.944 0,32
BIST ANKARA 134.137 -1,21
BIST ANTALYA 61.534 -1,12
BIST BALIKESİR 85.693 -1,30
BIST BURSA 175.

25.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.944 0,32
BIST ANKARA 134.137 -1,21
BIST ANTALYA 61.534 -1,12
BIST BALIKESİR 85.693 -1,30
BIST BURSA 175.874 0,45
BIST DENIZLI 108.054 -0,30
BIST ISTANBUL 109.135 -0,36
BIST IZMIR 176.980 -0,24
BIST KAYSERI 443.446 -0,61
BIST KOCAELI 234.439 -0,79
BIST KONYA 91.359 -0,98
BIST TEKIRDAĞ 315.487 -1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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