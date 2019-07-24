Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.431 -0,55
BIST ANKARA 112.732 -0,76
BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.431 -0,55
BIST ANKARA 112.732 -0,76
BIST ANTALYA 49.451 0,23
BIST BALIKESİR 56.697 -0,57
BIST BURSA 141.432 -1,41
BIST DENIZLI 80.828 -1,40
BIST ISTANBUL 102.455 -0,26
BIST IZMIR 156.977 -0,96
BIST KAYSERI 333.307 0,34
BIST KOCAELI 236.885 0,67
BIST KONYA 63.305 -1,84
BIST TEKIRDAĞ 220.160 -1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et