Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.431 -0,55
BIST ANKARA 112.732 -0,76
BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.431
|-0,55
|BIST ANKARA
|112.732
|-0,76
|BIST ANTALYA
|49.451
|0,23
|BIST BALIKESİR
|56.697
|-0,57
|BIST BURSA
|141.432
|-1,41
|BIST DENIZLI
|80.828
|-1,40
|BIST ISTANBUL
|102.455
|-0,26
|BIST IZMIR
|156.977
|-0,96
|BIST KAYSERI
|333.307
|0,34
|BIST KOCAELI
|236.885
|0,67
|BIST KONYA
|63.305
|-1,84
|BIST TEKIRDAĞ
|220.160
|-1,33
Kaynak: AA
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