Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları860.349.176Garanti Bankası371.702.004Emlak Konut GMYO271.309.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları860.349.176
Garanti Bankası371.702.004
Emlak Konut GMYO271.309.236
Ereğli Demir Çelik253.714.944
Koza Altın224.866.859
Kardemir (D)219.865.583
Yapı ve Kredi Bankası181.016.529
Halkbank148.107.401
Fenerbahçe Futbol147.480.336
Şişe Cam147.336.652
Pegasus134.709.283
Bim Mağazalar125.116.730
TAV Havalimanları124.271.168
Akbank118.099.927
Tüpraş108.684.982
Petkim108.506.535
Şok Marketler Ticaret94.801.545
Ülker Bisküvi92.063.712
SASA Polyester90.276.622
Sabancı Holding79.941.799
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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