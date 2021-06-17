Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları860.349.176Garanti Bankası371.702.004Emlak Konut GMYO271.309.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|860.349.176
|Garanti Bankası
|371.702.004
|Emlak Konut GMYO
|271.309.236
|Ereğli Demir Çelik
|253.714.944
|Koza Altın
|224.866.859
|Kardemir (D)
|219.865.583
|Yapı ve Kredi Bankası
|181.016.529
|Halkbank
|148.107.401
|Fenerbahçe Futbol
|147.480.336
|Şişe Cam
|147.336.652
|Pegasus
|134.709.283
|Bim Mağazalar
|125.116.730
|TAV Havalimanları
|124.271.168
|Akbank
|118.099.927
|Tüpraş
|108.684.982
|Petkim
|108.506.535
|Şok Marketler Ticaret
|94.801.545
|Ülker Bisküvi
|92.063.712
|SASA Polyester
|90.276.622
|Sabancı Holding
|79.941.799
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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