Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları735.768.389Garanti Bankası396.176.234Halkbank294.103.968Koza Altın287.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 735.768.389 Garanti Bankası 396.176.234 Halkbank 294.103.968 Koza Altın 287.876.336 Kardemir (D) 228.218.956 Tüpraş 221.473.654 Fenerbahçe Futbol 207.037.996 Emlak Konut GMYO 198.418.690 Ereğli Demir Çelik 164.702.681 Petkim 162.855.415 Şişe Cam 128.764.044 TAV Havalimanları 111.578.085 Vakıflar Bankası 104.275.343 Doğan Holding 99.887.509 Arçelik 97.576.919 Yapı ve Kredi Bankası 95.717.510 Akbank 86.361.559 Turkcell 85.397.576 ASELSAN 81.164.708 Koza Madencilik 78.360.821 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi