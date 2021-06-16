Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları735.768.389Garanti Bankası396.176.234Halkbank294.103.968Koza Altın287.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|735.768.389
|Garanti Bankası
|396.176.234
|Halkbank
|294.103.968
|Koza Altın
|287.876.336
|Kardemir (D)
|228.218.956
|Tüpraş
|221.473.654
|Fenerbahçe Futbol
|207.037.996
|Emlak Konut GMYO
|198.418.690
|Ereğli Demir Çelik
|164.702.681
|Petkim
|162.855.415
|Şişe Cam
|128.764.044
|TAV Havalimanları
|111.578.085
|Vakıflar Bankası
|104.275.343
|Doğan Holding
|99.887.509
|Arçelik
|97.576.919
|Yapı ve Kredi Bankası
|95.717.510
|Akbank
|86.361.559
|Turkcell
|85.397.576
|ASELSAN
|81.164.708
|Koza Madencilik
|78.360.821
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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