Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları735.768.389Garanti Bankası396.176.234Halkbank294.103.968Koza Altın287.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları735.768.389
Garanti Bankası396.176.234
Halkbank294.103.968
Koza Altın287.876.336
Kardemir (D)228.218.956
Tüpraş221.473.654
Fenerbahçe Futbol207.037.996
Emlak Konut GMYO198.418.690
Ereğli Demir Çelik164.702.681
Petkim162.855.415
Şişe Cam128.764.044
TAV Havalimanları111.578.085
Vakıflar Bankası104.275.343
Doğan Holding99.887.509
Arçelik97.576.919
Yapı ve Kredi Bankası95.717.510
Akbank86.361.559
Turkcell85.397.576
ASELSAN81.164.708
Koza Madencilik78.360.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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